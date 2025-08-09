【バスケ・アジアカップ】日本はイランに敗戦...1勝1敗で2位後退 第3戦は10日にグアム戦 全組が2試合終了
◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)
バスケットボールFIBAアジアカップは現地8日、グループA、Bの第2戦4試合を開催。
グループBは。初戦を勝利した日本（FIBAランク21位）が、同じく初戦勝利を挙げているイラン（FIBAランク28位）と対戦。富永啓生選手が第2Qで3ポイントシュートを4本成功させるなど活躍し、34-34で前半戦を終えます。しかし終盤に富永選手が5ファウルで退場するなど苦しみ、最後はイランにリードを許し70-78で敗戦しました。日本は同じく1勝1敗のグアムとグループ最終戦を戦います。
グループAでは、韓国がカタールを破り、今大会初勝利。またオーストラリアがレバノンを下し、2連勝で勝ち点4の首位に立っています。
グループステージは、4チームが総当たり戦を行い、各組1位が準々決勝へ進出。2位、3位は準々決勝進出決定戦に回ります。
【8日の結果】
＜グループA＞
韓国 97-83 カタール
オーストラリア 93-80 レバノン
＜グループB＞
イラン 78-70 日本
グアム 82-73 シリア
＜グループB＞
第1戦 シリア ○99-68
第2戦 イラン ●70-78
第3戦 グアム（10日、午後8時10分）