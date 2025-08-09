◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

バスケットボールFIBAアジアカップは現地8日、グループA、Bの第2戦4試合を開催。

グループBは。初戦を勝利した日本（FIBAランク21位）が、同じく初戦勝利を挙げているイラン（FIBAランク28位）と対戦。富永啓生選手が第2Qで3ポイントシュートを4本成功させるなど活躍し、34-34で前半戦を終えます。しかし終盤に富永選手が5ファウルで退場するなど苦しみ、最後はイランにリードを許し70-78で敗戦しました。日本は同じく1勝1敗のグアムとグループ最終戦を戦います。

グループAでは、韓国がカタールを破り、今大会初勝利。またオーストラリアがレバノンを下し、2連勝で勝ち点4の首位に立っています。

グループステージは、4チームが総当たり戦を行い、各組1位が準々決勝へ進出。2位、3位は準々決勝進出決定戦に回ります。

【8日の結果】

＜グループA＞

韓国 97-83 カタール

オーストラリア 93-80 レバノン

＜グループB＞

イラン 78-70 日本

グアム 82-73 シリア

【日本の日程】＜グループB＞第1戦 シリア ○99-68第2戦 イラン ●70-78第3戦 グアム（10日、午後8時10分）