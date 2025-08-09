「今日好き」藤田みあ、三兄妹の3ショット披露「美男美女」「似てる」の声
【モデルプレス＝2025/08/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが8日、自身のTikTokを更新。韓国家族旅行での兄妹との3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、そっくり美形三兄妹
藤田は「韓国家族旅行2日目」と報告。「3人兄妹の末っ子してます」と兄と姉の2人と一緒に写る動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「美男美女」「みんな似てる」「仲良し家族で羨ましい」「可愛い」「家族愛を感じる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
◆藤田みあ、兄妹3ショット披露
