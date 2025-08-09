再びの地獄絵図？スイミングの進級テストで母が察知した不穏な気配｜スイミングはじめました【ママリ】
3回目の進級テスト、ニコニコで戻って来たさちやくんは無事に合格。頑張った成果が出ましたね！しかし、さちかちゃんは残念ながら受からず、2人は同じ級になりました。
©sachitwins
©sachitwins
さちやくんのテスト結果を神様にすがるような思いで待つさち子さん。せっかくやる気を取り戻したさちやくんを見ていると、何とか受かっていて欲しいと思わずにはいられないですよね。
©sachitwins
©sachitwins
満点笑顔で戻って来たさちやくん。その姿から分かるように、もちろん結果は合格！本当によかったですね。
この笑顔を見て、さち子さん自身も心からうれしくなったようです。
©sachitwins
一方、さちかちゃんは残念なことに合格することができなかったようです。級が上がるごとにテストも難しくなるのかもしれません。
さちかちゃんとさちやくんは再び同じ級になりました。
©sachitwins
©sachitwins
1か月後、さちやくんとさちかちゃんは4回目の進級テストを迎えました。今回こそ、2人そろっての合格を願うさち子さん。
先に戻って来たさちやくんは、さち子さんに笑顔で合格したことを伝えます。1回で合格できるなんて、日々の頑張りが実を結んだ結果ですね。
©sachitwins
さちかちゃんも合格していると期待したのも束の間、さちやくんから不合格だったことを聞かされるさち子さん…。
あの日の地獄絵図が頭に中で蘇ります。
©sachitwins
3回目の進級テストで見事に合格したさちやくんに対し、今回は不合格だったさちかちゃん。よって、2人は同じ級になりました。
1か月後の4回目の進級テストを終え、さちやくんは今回も見事合格。さちかちゃんも合格かと思いきや、さちやくんから不合格だったと聞いたさち子さん。
その言葉を聞いて、またあの日の悪夢が頭に思い浮かびます。さちかちゃんは本当に不合格だったのでしょうか？
喜びも悩みも分かち合う2人
©sachitwins
©sachitwins
©sachitwins
おなかの中で一緒に過ごし、同じ日に生まれ、同じ家で育ってきた双子の2人。常に一緒に居る存在ですが、それでも「何もかもが同じ」ではありません。
スイミングを始めたことで、2人に違いがより際立つように。どちらかがスムーズにできる一方で、どちらかは難しく感じたり、努力の結果として1人だけが合格したりする場面もありました。そのたびに、母親であるさち子さんは「できた子を思いきり褒めたい」「でも、できなかった子の気持ちも考えたい」と心が揺れ動きます。双子ならではの育児に悩みや葛藤が伝わってきますね。
けれど、子どもたちはお互いの存在を支えにしながら前向きに進んでいきます。合格できなかったときには反省点を整理し、2人で一緒に練習を重ねる姿も。その努力の中で、自然と絆が深まり、お互いを励まし合う関係が育っていきました。双子の育児は、喜びも悩みも2倍、あるいはそれ以上に感じることがあるかもしれません。経験していないと分かりづらい部分もありますが、この物語には、そんな日々の葛藤や成長が丁寧に描かれていました。
ラストの2人の笑顔には、心が温かくなるような安心感がありました。これからも泣いたり笑ったりしながら、支え合ってスイミングを続けてくれるといいですね。
記事作成: kira_z07
（配信元: ママリ）