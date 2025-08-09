◆米大リーグ オリオールズ３―２アスレチックス（８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズの菅野智之投手（３５）が８日（日本時間９日）、本拠地・アスレチックス戦に先発し、７回を投げて５安打１失点（自責１）で今季９勝目を挙げた。初回に味方打線に３点の援護をもらった菅野は５回に犠飛で１点を許すも要所を抑えて、球数９１球で７回を投げ切り、今季９度目のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）を達成。４奪三振３四死球で防御率は４・２４となり、渡米１年目の日本人投手としては昨年のカブス・今永昇太に続いて１０人目の２ケタ勝利に王手をかけた。

初回を球数７球の３者凡退に打ち取る上々の立ち上がりから、菅野が安定のピッチングで９勝目を挙げた。味方打線が初回にラッチマンの９号先制２ラン、この日６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）から復帰したマウントキャッスルの２者連続アーチとなる３号ソロで３点を奪うと、球数９１球のＱＳでチームを勝利に導いた。

「いろんなコマンドが最近機能しているのが、結果につながったと思います。アドリー（捕手のラッチマン）の復帰がすごく大きい。うまくリードしてくれて、最近、ピッチングが線になってきている。首を振ることはあるんですけど、その次は自分が思ったサインを出してくれる。改めてキャッチャーとのコミュニケーションが大事だと思います」

点から線へ―。正捕手の復帰で配球面に根拠が生まれ、投げるボールに自信がよみがえった。左脇腹痛で離脱したラッチマン不在の期間、課題となったのが、左打者の内角への攻め。この日は球速を投げ分ける２種類のスプリットなどを効果的に使い、左右の打者を交互に並べるジグザグ打線をうまく封じた。

それを象徴したのが、７月にメジャー新人史上初の１試合４本塁打の快挙で一躍、新人王候補にも名乗りを上げたカーツとの初対戦。第１打席、追い込んだ後の直球に見せた相手の嫌な反応を菅野は見逃さなかった。同じ軌道からのシンカーで見逃し三振に打ち取ると、第２打席はスイーパーで２打席連続見逃し三振。「あのボールが気になって最後スライダー（スイーパー）も見逃しが取れたと思う。ああいうピッチングができると、自分の土俵で戦いやすくなる」とうなずいた。

マンソリーニ監督代行も「トモ（菅野）はシャープで自信にあふれていた。調子を落としていたことがあったが、ここ数試合はとても安定している。開幕序盤の頃に戻ったようだ」と、６月８日（同９日）の前回対戦のリベンジを果たした右腕に完全復活を感じ取っている。

メジャー１年目の日本人投手では、昨年の今永昇太（カブス）に続く史上１０人目の２ケタ勝利に王手をかけた。勝ち星にはこだわりを見せない菅野だが、「うれしいです。それだけね、やっぱり責任イニングを投げられてるっていう証拠でもあるんで。チームが勝てているっていうことにこだわって、早くというかね、通過点ではありますけど、次も今日みたいなピッチングができると勝てると思います」と力強かった。