「声出して泣いた」出産を控える妻へ…夫が母子手帳に書いた“手紙”に1万いいね『素敵すぎる』【ママリ】
出産を控えるママへ、パパが母子手帳に書いた手紙に1万いいね！
女性にとって妊娠や出産は体や心の変化を大きく伴うだけでなく、人生を一変させるような大きなできごとですよね。
©︎natsu72__mm
さっき手術の説明聞きに夫くんが来てくれた時に書いてってくれた……
「大したこと書いてないよ～」って言ってたけど、普通に泣いたよね🕯
赤ちゃんに会える期待とともに、なつさんと赤ちゃんが元気に帰ってくることを願うメッセージに思わずうるっときますよね。妊娠も出産も当たり前ではないことを理解し、自分の言葉で素直な気持ちをつづってくれたことが、なつさんの大きな力になったことでしょう。パパが出産が奇跡であることを理解し、ママと赤ちゃんの命を大切に思う気持ちが伝わります。
この投稿には「イイねぇ、パパもママもファイト」「泣ける」というリプライがついていました。パパは赤ちゃんを産むことはできなくとも、ママの思いに寄り添い支えることはできます。すてきな家族愛に心がホカホカと温まるエピソード投稿でしたね。
8歳男児に歩数計をつけたら…驚く結果に10万いいね
元気いっぱいの子どもたち。外でも家でも、パワフルなことには変わりありません。彼らの運動量はどのくらいなのでしょうか。ちょっと気になりますよね。
投稿者のトリッシュさん。元気な長男に試しに万歩計を付けてみたそうです。どんな結果がでるのでしょうか。
©torish935
無駄な動きが多い長男８才に、今朝、万歩計をつけてみたら夕方でもう3万歩。ウソやろと思った😂
なんと半日すぎた時点で、3万歩という結果になりました。これには驚きですよね。たくさん体を動かしているのですから、きっとよく食べてよく眠れることでしょう。健康的で素晴らしいことです。
この投稿に「若いって素晴らしい！」「3万歩は凄すぎます！」などのリプライが寄せられました。運動不足になりがちなときは、わが子の動きを参考にしてみましょう！きっと1万歩くらいは稼げるはずです。
1歳娘に「ピース」教えたらできた！ママの判定に3,900いいね
子育てをしていると、子どもが周りの大人たちの真似をして成長するのを目にしますよね。親としては子どもの成長の早さに驚くとともに、うれしい瞬間なのではないでしょうか。
投稿者・ぴぃ☺︎R5.9🐤(@pienpien0506)さんは、娘にピースしてもらいたくて目の前で見せたところ、かわいいまねっこポーズを見せてくれたそうです。わが子への愛情に微笑ましく感じるエピソードです。
娘にピース✌️してもらいたくて目の前で
「✌️👩」って見せたら娘なりに頑張って考えた結果
「☝️👶☝️」こうやってマネしてくれて可愛かった………
そうだね、指2本立ってるからこれはピースだね。となった(ガバガバ判定)
娘さんが見せてくれたピースは、指を左右で1本ずつ立てたものでした。合わせて指は2本のため「これはピース」としたママの愛情が微笑ましいですね。子どもがかわいくて、いろいろなことを「できた判定」した経験がある方もいるのではないでしょうか。
この投稿には「判定緩くなるよねwww」「か、かわいい！」といったコメントが寄せられていました。両親の、子どもへの判定はついつい緩くなりますが、それも愛。娘さんなりにまねしてくれたピースサインに癒やされる、素晴らしい投稿でした。
記事作成: みー
（配信元: ママリ）