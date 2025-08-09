スバル・インプレッサWRX STiがパトカーに！

モビリティリゾートもてぎに展示された「インプレッサ WRX STi」パトカー。ゴールドのホイールやボンネットのエアインテークなど、特徴が残されている。

2025年5月4日に栃木県のモビリティリゾートもてぎで「森のわくわくゴールデンウィーク～働くクルマ大集合!!～」が開催されました。タイトルの通り、働くクルマが多数展示され、間近で見学・写真撮影・乗車体験などができるイベントです。

同イベントにおいて、栃木県警が所有する「スバル・インプレッサ WRX STi」のパトカーが展示されました。

今回展示されたインプレッサパトカーは、世界ラリー選手権（WRC）での勝利を目指して開発された2代目インプレッサ WRX STi（GD型）のなかでも、「涙目」と呼ばれる中期型をベースとしています。

その機動力は折り紙付きで、最高出力280馬力を発揮する2リッター水平対向4気筒エンジンを搭載。スバルの代名詞とも言える「シンメトリカルAWD（フルタイムAWD）」が組み合わされています。

インプレッサ WRX STiの特徴である、ゴールドのホイールやボンネットのエアインテーク、大型のリアスポイラーなどはそのままに、パトカー特有の白黒のカラーリングやルーフ上に装備された赤色灯、無線装置などで架装。フロントグリルとリアには、ピンク色の「STi」のバッジも残されています。

その迫力に来場者も興奮？

モビリティリゾートもてぎに展示された「インプレッサ WRX STi」パトカー。

イベントを盛り上げたインプレッサパトカーですが、その役割は主に、今回のようなイベントに参加して、交通安全の啓発活動に活用されるほか、実際に栃木県内の警察活動で使用されているそうです。

来場者からは、「ボンネットの穴（エアインテーク）の迫力がすごい」「最近のパトカーに比べてコンパクトだけど、その分速そう」という声が挙がっていました。

イベント当日は、栃木県警が所有している「ホンダ・NSX」や「日産・GT-R」、「フェアレディZ」をベースとした「スーパーパトカー」も展示され、多くの来場者の視線を集めていました。

