『キミとアイドルプリキュア♪』第27話 配信サイトに動画をアップ！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第27話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第27話は8月10日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第27話「キュアチューブはじめました！」＞
ファンクラブの入会希望がたくさん集まり、会員証の発送作業に追われるアイドルプリキュア・ズキューンキッス事務局。
そんななか、ある提案で「見た人がキラッキランランになってくれたら嬉しいよね！」と、配信サイトのキュアチューブにアイドルプリキュアやズキューンキッスの動画を上げることにする。
さっそく新しい動画を撮影し、次々とアップしていくうたたちだったが、夏休み中の登校日に学校にやってきた際に、「アイドルプリキュアと知り合いなの？」とクラスメイトに声をかけられる。なんと、キュアチューブ用の動画に、うたの姿が映り込んでしまっていたのだ。正体がバレないように、偶然をよそおってごまかすうただったが、放課後、下駄箱に何かが入っていることに気づく。それは、「咲良うた様へ」と書かれた一通の手紙だった。
＞＞＞第27話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
