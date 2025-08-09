元プロ野球選手・糸井嘉男氏（44）が9日、東京ビッグサイトで行われた、男性の美と健康を表彰する「第5回 Men’s Beauty アワード」に出席、受賞の喜びを語った。

同イベントは、今年で5回目の開催。“美容男子”を選出する「Beautyスキンケア部門」、ナイスミドルを選出する「Beautyミドル部門」など、計10部門の表彰が行われた。

「株式会社サンスター サンスタートニック賞」を受賞した糸井氏は、現役選手を引退したものの肉体美は健在。ただ、進行役のサッカー元日本代表でタレントの武田修宏から体の大きさを称賛されると、モニターに映る自身の姿を見ながら「ちょっと、ごつすぎるな」とおどけて、会場の笑いを誘った。

また、プロ野球では現在、古巣の阪神が首位独走中。「阪神が調子よすぎて、セ・リーグ面白くないです」と冗談を交えつつ、チーム好調の要因について「4番バッターが良いんじゃないですかね？佐藤選手。佐藤選手が良いです」と頼れる大砲を褒めちぎった。

▼各受賞者は以下の通り

「セルフメディケーション部門」サッカー元日本代表選手、サッカー解説者・松木安太郎さん

「Beautyスキンケア部門」格闘家・三浦孝太さん

「Beautyミドル部門」タレント・佐藤弘道

「Beautyライフスタイル部門」俳優・奥田瑛二

「大塚製薬株式会社 UL・OS賞」陸上短距離・末續慎吾

「花王株式会社 メンズビオレ賞」サッカー元日本代表選手・鈴木啓太さん

「株式会社サンスター サンスタートニック賞」元プロ野球選手・糸井嘉男さん

「大正製薬株式会社 リアップ賞」庄司智春

「株式会社マンダム LUCIDO賞」サッカー元日本代表選手・柿谷曜一朗さん

「株式会社リップス LIPPS賞」体操男子東京五輪個人総合金メダリスト・橋本大輝