原爆犠牲者を悼むように長崎には朝から雨が降り注いだ。

被爆８０年の節目を迎えた９日、長崎市の平和公園で開かれた平和祈念式典には、高齢となった被爆者や遺族らが参列した。ノーベル平和賞で脚光を浴びた「核のタブー」、そして「核なき世界」という理想を目指し、声を届け続けることを誓った。

「あの現場を知っている人はあまりいなくなった。知っている限りのことを精いっぱいお話ししたい」

過去最高齢の被爆者代表として「平和への誓い」を読んだ横浜市の西岡洋さん（９３）は、事前にそう語っていたとおり、誓いの大半を自身の被爆体験に割き、核兵器の不使用を訴えた。

８０年前の８月９日、当時１３歳の西岡さんは、爆心地から３・３キロの旧制長崎中の医務薬品室にいた。米爆撃機Ｂ２９の爆音が鳴り、窓際へ走り寄った瞬間、オレンジ色と黄色が混じったような光に包まれた。

〈「学校のテニスコートに爆弾が落とされた」と思い、（中略）床に伏せました〉

爆風に襲われ、自身に覆いかぶさった級友たちの体には割れた窓ガラスが突き刺さり、血だらけになっていた。その後、自宅へ戻る道中、爆心地方面から避難者がぞろぞろと歩いてきた。

〈血まみれの男性。顔から血を流している赤ちゃんを抱いて歩く母親。腕が切れて垂れ下がっているのではないかと思われる人〉

多くのけが人を前に感覚はまひし、「かわいそうという感情すら湧かなかった」と振り返る。

翌日、爆心地近くの中学校で救助活動に携わった。多くの制服姿の生徒が校舎の下敷きになって亡くなり、運動場には爆死した教師が並べられていた。

帰り道、遺体が転がる道端で、けが人に水を求められた。「自分が死んでしまう」。腰にぶら下げていた水筒を奪われないように、伸ばされた手を振り払って先に進むほかなかった。「その時のことを思い出すと、今でも胸が痛む」

大学進学を機に上京。大手商社に就職し、対米貿易などに従事した。退職後の約３０年前、被爆者の知人に「長崎にいた人間は世界に話さないとだめだ」と諭された。米国を訪問し、英語で被害を伝えた。熱心に聞く聴衆の姿に語り継ぐ必要性を感じた。「神奈川県原爆被災者の会」の語り部として活動を始め、学校で被爆講話を続けてきた。

一人で声を上げても、核兵器の脅威がなくなるわけではない。そんな無力感も抱えてきた。ただ、会が所属する日本原水爆被害者団体協議会（被団協）が昨年ノーベル平和賞を受賞し、背中を押された気がした。

〈平和に繋（つな）がるこの動きを絶対に止めてはいけない、さらに前進させよう、そして、仲間を増やしていくことが、私たちが目標とするところ〉

語り部活動にＡＩ（人工知能）を活用する神奈川県の事業にも協力し、体験談や想定される質問への回答を事前に撮影した。すでに学校の授業で活用されており、「被爆者なき時代」を見据えた上でも有効だと感じている。

会場では、米国やロシアなど核保有国の大使らも耳を傾けていた。核を巡る国際情勢が悪化の一途をたどる中、こう締めくくった。

〈絶対に核兵器を使ってはならない、使ったらすべてがおしまいです。皆さん、この美しい地球を守りましょう〉