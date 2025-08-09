「ピントが合ってなくてもいい男」庄司浩平、“職場の先輩”と仲良し2ショット「あら 良い男が2人」「本当に皆仲良しな現場」
俳優のワタナベケイスケ（38）が8日、自身のSNSを更新。テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）で共演する庄司浩平（25）との2ショット写真を披露した。
【写真】「ピントが合ってなくてもいい男」仲良し2ショットの庄司浩平＆ワタナベケイスケ
ワタナベは「復習が難しい方の為に、ピントが合ってなくてもいい男の庄司君の写真でも見ながらご準備ください」とコメントし、自身と庄司の仲むつまじい2ショット写真を2点アップ。同日深夜放送の第6話の視聴をファンに呼びかけた。
この投稿にファンや視聴者からは「ステキな2人 ありがとうございます」「あら 良い男が2人…」「サービスありがたい笑」「イケイケイスケさんも庄司さんもかっこいいっス!!」「本当に皆仲良しな現場なんだなぁとつくづく感じます」などのコメントが寄せられている。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間俊介、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じる。ワタナベは、雀の部下で慶司の先輩である吉沢将を演じている。
