海抜が低く水害リスクが高い東京・足立区。学校を通じて防災力を高める取り組みが進められています。

夏休み中の教室。この日おこなわれた防災研修会の生徒はこの学校の先生たちです。

「子どもたちと家族を守るためにどうすればいいか、それぞれのステージでやるべきことを考えてください」

先生たちは水害を想定し、どのような被害がでるのか？ 課題の洗い出しと対策を話し合いました。

実はこの千寿桜堤中学校。荒川の堤防のすぐ横に位置し氾濫すれば、長期間にわたって浸水するエリアにあります。

実際に校舎の壁には想定される浸水水位、6.5メートルの表示も。校舎の2階まで水につかってしまうのです。

「食料がないかな」

「学校移転させる？」

「根本解決しないと」

生徒たちを守るため取り組む先生たちも真剣そのもの。

ただ、こんな課題も…

「この学校は地域の避難所にもなるので(災害時)地域の方もいらっしゃる。登校をもし生徒がしてきていたら、どうしたらいいんだろう」

荒川を抱える足立区では「災害に強い人を育てよう」と3年前から一部の小中学校で防災学習を始めました。

この中学校でも夏休み明けの来月からは実際に生徒たちが事前の防災計画などを作る授業がおこなわれます。

千寿桜堤中学校 大橋京佳先生

「正しい情報を子どもたちが判断して動けるようになってほしい。すぐに行動できる子どもたちに育てたいなと感じました」

この防災学習の仕掛け人で足立区の防災アドバイザー松尾一郎さんは…

「子どもを通じて、家庭の父母、若い世代が防災に取り組むようになると災害に確実に足立区は強くなる、それを目指したい」