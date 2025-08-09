＜ディズニー2025夏＞注目の最新スイーツを紹介！夏休みにおすすめのお土産&グッズ情報も

東京ディズニーリゾート®に遊びに行った際は、楽しいアトラクションやショー以外にも、ここでしか食べられない美味しいスイーツやお土産、グッズの情報も気になりますよね。毎年暑い夏の期間中に初登場するスイーツも多く、訪れる前にぜひチェックしておきたいところ。

今回は、甘くて美味しい最新スイーツ情報と、おすすめのお土産グッズの魅力をママスタ編集部がたっぷりお届けします。

子どもでも食べやすい＆溶けにくい！今夏初登場の注目スイーツ【ディズニーランド編】

東京ディズニーランド®で提供している「フローズンクレープ（ストロベリー＆ピスタチオホイップ）」は、子どもとのパーク歩きにぴったりの新感覚スイーツです。今回は、株式会社オリエンタルランド フード販売部の横山 亜梨裟さんにおすすめのポイントを伺いました。


横山さん『糖度と見た目に関しては、開発時に特にこだわって作っています。凍った状態でもしっかりと甘みを感じられるよう、糖度を細かく調整。見た目についても、どの角度から見てもきれいに見える形、そして中身の順番についても見映えを意識して決定しました。

お子さまに対しておすすめしたい点は、まさに食べやすさになります。暑い季節でも快適に食べ歩きができるスイーツを、アイスやシェイブ以外でも開発したいという思いから、小さな手でも持ちやすく、溶けにくい仕上がりにしました』




子どもに実際に食べさせてみたところ、フローズン状態なのでしっかり持つことができ、とにかくスムーズに食べやすい形状になっています。外のクレープ生地はもちもちなのに、中のパイ生地はサクサクで食感も楽しい！　甘いストロベリーソースとピスタチオの濃厚なクリームも絶妙で、子どもたちもゆっくり味わいながら食べていました。



そして何より食べるのに時間がかかっても溶けにくいので、手がベタベタにならないのがママとしては本当に助かりますよね。わが家の子どもたちも、溶けたアイスで手や服がベトベト……なんて悲しい経験を数多くしてきましたが、「フローズンクレープ」は手や服を汚すことなくきれいに食べきることができました。「フローズンクレープ」は、東京ディズニーランドのアドベンチャーランドにある「ザ・ガゼーボ」、ウエスタンランドの「カウボーイ・クックハウス」、ファンタジーランドの「ビレッジペイストリー」で購入できますよ。

大人も新感覚！今夏初登場の注目スイーツ【ディズニーシー編】

続いて東京ディズニーシー®で味わえる注目スイーツ「ストロベリーバルサミコのグラニータ」のおすすめポイントを、株式会社オリエンタルランド フード販売部の伏島 なつ美さんに伺いました。


伏島さん『「ストロベリーバルサミコのグラニータ」は、お子さまでも食べやすいよう、甘いイチゴ味の氷をベースにしました。その上にサクサク食感のロイヤルティーヌと呼ばれる薄いクッキーを砕いたもの、さらにホイップクリームを重ねているので、食べ進めるたびに異なった食感と甘さを同時に楽しめるスイーツになっています。

イチゴにバルサミコ酢を絡めている点が今回のメニューの特徴ですが、お子さまでも食べやすいよう少なめにするなど、工夫をしています。ミッキー型のチョコレートもアクセントでのせているので、ディズニーらしさを感じられる愛らしい見た目も意識しました』




バルサミコ酢というと肉料理やサラダに使うイメージがありましたが、食べてみるとスイーツとの相性も◎。バルサミコ酢とイチゴの甘酸っぱい味わいが新感覚で、大人もハマる美味しさです。



子どもたちは、ミッキー型のチョコレートを真っ先にパクリ！　ロイヤルティーヌはサクサクしたクッキーのようで「美味しい！」と、好評でした。食べ応えがあるので、家族でシェアして食べるのも良いですね。「ストロベリーバルサミコのグラニータ」は、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「ゴンドリエ・スナック」で販売していますよ。

夏休みのお土産に！見た目も可愛いおすすめお菓子



夏休みの旅行に東京ディズニーリゾートを訪れたなら、やっぱりお土産は欠かせませんよね。



バカンスを楽しむミッキーたちが描かれた「チョコレートサンドクッキー」は、夏らしいパッケージデザインで夏旅行のお土産に最適です。



他におすすめなのが、ほんのり香る抹茶とやさしいチョコの甘さが絶妙なマーブル模様の「パウンドケーキ」。抹茶と聞くと大人向けの味かな？　と思うママもいるかもしれませんが、苦みがなくまろやかな甘さなので子どもウケもバッチリ。



ベイマックスをイメージしたふわふわの「マシュマロ」の中には、甘いチョコレートが入っています。かわいい布貼りの箱に入っているので、食べ終わったあとは小物入れとして活用するのも良いですね。



さらに、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の名シーンに出てくる“空に舞うランタン”をイメージしたピーチ味のグミも登場。ロマンチックなデザインのパッケージも魅力的です。

光るグッズは身に着けるだけでワクワク！

夜の闇を鮮やかに照らす光るグッズは、子どもにはたまらないアイテムですよね。この夏ぜひGETしてもらいたいのが、暑さ対策でもお馴染みのこちらの「ファン」。



カラフルに光るLEDライト付きで、カラーは全5色。昼は涼しく、夜はキラキラ楽しく、スイッチを押すごとに風の強さやLEDの点灯と消灯も切り替えられますよ。ストラップ付きなので首からさげて使うこともでき、機能性もバッチリ。光だけの使用もできるので、夜のショーやパレード鑑賞のお供にも最適です。



もう1つおすすめなのが、腕を振るたびに光の色が変わる「ベイマックスの光るバングル」。ベイマックス好きにはたまらないキュートなデザインで、光るカラーも5種類あり、身に着けているだけで気分が上がるアイテムです。親子や兄弟・姉妹でお揃いで購入しても素敵なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

夏だからこそさらに美味しく味わえるスイーツや、夜のワクワク感を高めてくれるグッズで、東京ディズニーリゾートの夏の思い出に彩りを添えてみてはいかがですか？

