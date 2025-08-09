＜義姉、ヒマなのに？＞「負担なら施設へ」ってヒドい。少しは母の気持ちも考えてよッ【第3話まんが】
私（カナコ、40代）は夫（ヒデアキ、40代）と子どもたち（小1と小3）との4人暮らし。私の長兄（アツシ、50代）は妻（義姉、サヤカ、40代）と大学生、高校生の子どもと同居しており、次兄（ケンタ、40代）は独身です。私も兄たちも東京に住んでいます。最近、私の父（タカヒコ、78歳）が倒れて介護が必要になりました。私たちきょうだいは交代で週末、関西にある実家へ行き、母（ミツエ、76歳）をサポートしています。体力的な負担が大きいと感じた私は、義姉にも協力してもらえないかと思いはじめています。
長兄の話だと、義姉はあくまで「介護は実子でやる」というスタンスだと言うのです。義姉の場合、義姉も義姉のきょうだいたちもご実家の近所に住んでいます。どうせ病院や買い物へ行ったり、一緒にご飯を食べたりしている程度のことでしょう。そんなの介護とは言えない気がしました。
メッセージだと埒が明かない感じた私は、自宅に着いてから長兄に電話しました。「介護は実子」はもっともだけど、すでにきょうだい総出で精一杯やっています。それに「介護に負担を感じるなら施設へ」そんなのわかっています。でも母の気持ちを考えると、それができないから悩んでいるのです。
きょうだい間で親のサポートをすることに限界を感じはじめた私は、義姉にも手伝ってもらえないかと長兄に聞いてみました。しかしすでに長兄は義姉にも協力をお願いしたことがあり、義姉から「介護は実子で」「介護に負担を感じるなら親を施設へ」と断られていたのです。
長兄は義姉に強く言えない様子だったので、私が動くしかないと感じました。
しかし私は、義姉が納得して介護や親の話し相手として協力してくれるにはどうしたらいいか悩みます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
長兄の話だと、義姉はあくまで「介護は実子でやる」というスタンスだと言うのです。義姉の場合、義姉も義姉のきょうだいたちもご実家の近所に住んでいます。どうせ病院や買い物へ行ったり、一緒にご飯を食べたりしている程度のことでしょう。そんなの介護とは言えない気がしました。
メッセージだと埒が明かない感じた私は、自宅に着いてから長兄に電話しました。「介護は実子」はもっともだけど、すでにきょうだい総出で精一杯やっています。それに「介護に負担を感じるなら施設へ」そんなのわかっています。でも母の気持ちを考えると、それができないから悩んでいるのです。
きょうだい間で親のサポートをすることに限界を感じはじめた私は、義姉にも手伝ってもらえないかと長兄に聞いてみました。しかしすでに長兄は義姉にも協力をお願いしたことがあり、義姉から「介護は実子で」「介護に負担を感じるなら親を施設へ」と断られていたのです。
長兄は義姉に強く言えない様子だったので、私が動くしかないと感じました。
しかし私は、義姉が納得して介護や親の話し相手として協力してくれるにはどうしたらいいか悩みます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙