【お姉ちゃんの呪縛】妊娠デリケート話題！夫「身内でも許されない発言だ」＜第12話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第12話 キョウカの気持ち：私が嫌だったのは……
【編集部コメント】
キョウカさんの気持ちに、タクヤさんがしっかりと寄り添ってくれて良かったですね！ そうです。キョウカさんはミカコさんが「出生前診断しないと」と一方的に決めつけてきたあげく、出生診断の結果の先にあることもほのめかすような言い方をされて、お腹の赤ちゃんの命を軽んじられたように感じてしまったのです。タクヤさんの言う通り、出生前診断を受ける受けないは当事者以外が口を出してはいけない問題です。いくら妹であっても踏み込んではいけない領域にズカズカと入ってきたミカコさんに嫌悪感を抱くのは、当然なのではないでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
