タレント・佐藤弘道（57）が9日、東京ビッグサイトで行われた、男性の美と健康を表彰する「第5回 Men’s Beauty アワード」に出席。現在の体調について語った。

佐藤は昨年6月に脊髄梗塞を発症。下半身まひで歩けなくなったが、必死のリハビリの末、「奇跡的に歩くことができるようになりました」とSNSなどで報告していた。今回「Beautyミドル部門」を受賞。しっかりとした足取りでステージに登壇し、「昔の子供たちこんにちはー！」と元気に右手を挙げながら呼びかけた。

元気な姿を見せつつ、「腰周りのここが今全く神経がなくて、触られてもシャワーのお湯をかけても全くわからない。股関節から下が今、24時間しびれっぱなしで、痛いっていうのがちょっと鈍くて、足の指もどれぐらい曲がってるかがちょっとわからないような状況で、バランス感覚を今、体の中心を探りながら今立ってるような状況です」と現状も説明。「上半身と下半身が追いついていない状態」だという。

見た目では体調不良が伝わりにくいため、常に“ヘルプマーク”を持参。「何かあった時に皆さんに助けていただきたいなと思いながら、これを持ちながら歩いています。歩けるようにとリハビリを頑張って、ここまで回復できてよかったな、と改めて思ってます」と受賞の喜びをかみしめた。

同イベントは、今年で5回目の開催。“美容男子”を選出する『Beautyスキンケア部門』、ナイスミドルを選出する『Beautyミドル部門』など、計10部門の表彰が行われた。

▼各受賞者は以下の通り

「セルフメディケーション部門」サッカー元日本代表選手、サッカー解説者・松木安太郎さん

「Beautyスキンケア部門」格闘家・三浦孝太さん

「Beautyミドル部門」タレント・佐藤弘道

「Beautyライフスタイル部門」俳優・奥田瑛二

「大塚製薬株式会社 UL・OS賞」陸上短距離・末續慎吾

「花王株式会社 メンズビオレ賞」サッカー元日本代表選手・鈴木啓太さん

「株式会社サンスター サンスタートニック賞」元プロ野球選手・糸井嘉男さん

「大正製薬株式会社 リアップ賞」庄司智春

「株式会社マンダム LUCIDO賞」サッカー元日本代表選手・柿谷曜一朗さん

「株式会社リップス LIPPS賞」体操男子東京五輪個人総合金メダリスト・橋本大輝