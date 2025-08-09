「長崎の使命として、被爆の記憶を国内外に伝え続ける」

９日午前、平和祈念式典で平和宣言を読み上げる長崎市の鈴木史朗市長の姿を、母・智子さん（９２）は入居する市内の老人ホームのテレビで見つめた。

智子さんの父もかつて長崎市長を務め、平和宣言を読み上げてきた。被爆者でもある智子さんは、父親の姿にも思いをはせながら、「被爆者の思いを息子が代弁してくれた。どうか世界に伝わってほしい」と願った。

８０年前の８月９日は、智子さんの１２歳の誕生日だった。自宅は爆心地から約３キロ。お祝いの赤飯のにおいが立ちこめる部屋で、横になって本を読んでいたときだった。突然、青い光が視界を覆い、爆風でガラスが割れて本棚が倒れた。外を見ると、周囲の家が崩れたり傾いたりしていた。やがて炎が上がり、逃げた先の高台から焼けていく長崎の街が見えた。

県立長崎高等女学校３年生だった姉は、爆心地から１・２キロの三菱兵器製作所大橋工場で被爆した。隣町の国民学校に運ばれたと聞き、約１週間後、馬や犬の死骸が放置された焼け野原を歩いて向かった。ようやく会えた姉は両腕や太ももに大やけどを負い、１年間、寝たきりの生活を送った。そんな姿を見て、「核兵器は絶対に使うべきではない」との思いを強くした。

「父も同じような気持ちを抱いていたはず」。智子さんの父・田川務さん（１９７７年に７９歳で死去）は長崎市長を１９５１年から４期１６年務めた。被爆１０年の５５年に建てられた平和祈念像の碑文には「万人に仰がれ、世界平和の保持に大きな貢献をなすものと信ずる」と市長としての言葉が刻まれている。

父が原爆について話をした記憶はほとんどない。それでも、式典で平和宣言を読む田川さんの姿を見ては、原爆の惨禍を思い出した。いつしか８月９日は「誕生日のお祝いの日」ではなく、平和についてじっくりと考える日になった。

「『二度と被爆者をつくってはならない』という父の意志は史朗にも受け継がれている。これからも被爆地の市長として、長崎から平和の大切さを発信し続けてほしい」と智子さん。一緒に映像で式典の様子を見た被爆者の夫・一郎さん（９１）も「被爆２世という史朗の立場だからこそ、若い世代にも届けられることがあると思う」と期待する。