おばたのお兄さん、妻・山崎夕貴アナと「連絡先を交換した日」の2ショット公開 収入少なかった頃のデートも明かす
お笑い芸人のおばたのお兄さん（37）が8日、自身のブログを更新。駆け出し時代に妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサー（38）と通った“思い出の餃子店”を久々に訪れ、当時のエピソードを振り返った。
【写真】「連絡先を交換した日」の2ショットを公開 おばたのお兄さん＆山崎夕貴アナ
恵比寿での用事を終えた後、偶然目に入った餃子専門店「渋谷餃子」に立ち寄ったというおばた。カウンター席で「ダブル餃子定食900円！」を堪能し、「久々食べたけど、相変わらずとっても美味しかった！！」と満足感をつづった。
同店は、交際初期のデートでよく訪れていた思い出の場所。当時はテレビ出演こそ増えていたものの、まだ収入は安定せず、「僕の財布でも耐えられるお店」だったと明かす。それでも山崎アナは「私餃子大好きだから最高！」と笑顔でカウンターに並び、もりもりと食事を楽しんでいたという。
「彼女のその笑顔が、当時の僕の『申し訳ないな』という気持ちを包み込んでくれたのだ。…餃子だけにね」とユーモアを交え、改めて感謝を込めた。さらに「今度は息子を連れて、3人で来ようと思います！」と家族での再訪を誓った。
ブログの最後には、山崎アナと連絡先を交換した日に撮影したというツーショットも公開。ファンからは「心にジーンとくる」「いい話」「素敵な夫婦」「運命を決めた1枚」など、温かいコメントが多数寄せられている。
2人は2018年3月に結婚し、2023年8月に長男が誕生。今回の“餃子デート回顧”は、夫婦の飾らない日常と変わらぬ絆を感じさせるエピソードとなった。
