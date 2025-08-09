　今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『#237【ケーキ】レンチンで簡単マグカップケーキ！【東北きりたん】』というarchさんの動画です。



今回はレンチンで作るケーキ！ 簡単ですのでお試しください！

　投稿者のarchさんがマグカップで手軽に作れるケーキのレシピを紹介してくれました。まずは大きめのマグカップに卵1個を入れます。



　そこへ溶かしたマーガリンと砂糖を大さじ1/2ずつ加えて混ぜました。





　砂糖が溶けたところでホットケーキミックス50gを投入。しっかり混ぜたら、電子レンジ600wで1分半から2分加熱します。



　焼き上がり、マグカップからあふれんばかりになったケーキ生地。



　竹串を刺して生地がついてこなければ完成！ マグカップケーキのできあがりです。粉砂糖をふりかけるとよりケーキらしい仕上がりになります。

　油分と砂糖を加えたことでしっかり甘いケーキになりました。食べてみたくなったという方は、動画を参考にぜひお試しください。

・おお、モコモコ

・おいしそう

・お手軽ｗ

・８８８８８８８

・しかしこれいいな、アレンジも出来そうだし

・爆速で出来そうなのもいい、マーガリン溶かすのだけが手間か

