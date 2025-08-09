簡単に作れる「マグカップケーキ」のレシピを紹介！ ホットケーキミックス＆マグカップ＆レンチンというお手軽要素の組み合わせがうれしい
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『#237【ケーキ】レンチンで簡単マグカップケーキ！【東北きりたん】』というarchさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
引用----
今回はレンチンで作るケーキ！ 簡単ですのでお試しください！
----
投稿者のarchさんがマグカップで手軽に作れるケーキのレシピを紹介してくれました。まずは大きめのマグカップに卵1個を入れます。
そこへ溶かしたマーガリンと砂糖を大さじ1/2ずつ加えて混ぜました。
砂糖が溶けたところでホットケーキミックス50gを投入。しっかり混ぜたら、電子レンジ600wで1分半から2分加熱します。
焼き上がり、マグカップからあふれんばかりになったケーキ生地。
竹串を刺して生地がついてこなければ完成！ マグカップケーキのできあがりです。粉砂糖をふりかけるとよりケーキらしい仕上がりになります。
油分と砂糖を加えたことでしっかり甘いケーキになりました。食べてみたくなったという方は、動画を参考にぜひお試しください。
視聴者コメント
引用----
・おお、モコモコ
・おいしそう
・お手軽ｗ
・８８８８８８８
・しかしこれいいな、アレンジも出来そうだし
・爆速で出来そうなのもいい、マーガリン溶かすのだけが手間か
----
▼動画はこちらから視聴できます▼
『#237【ケーキ】レンチンで簡単マグカップケーキ！【東北きりたん】』
