１２月８日に２０周年を迎えるＡＫＢ４８が、２０周年記念シングルとして６６枚目シングル「Ｏｈ ｍｙ ｐｕｍｐｋｉｎ！」を１３日に発売する。世代交代を繰り返しながら歴史を刻んできたグループと、２０２３年に加入した１８期生の八木愛月（２０）と秋山由奈（１９）は、ともに２００５年生まれの“同級生”だ。シングル選抜入りし、次世代メンバーとして期待の大きい２人に、未来を担う覚悟を聞いた――。

――節目となる２０周年記念シングル

秋山 ＡＫＢ４８らしい王道の夏曲です。記念シングルということで、歴代シングルの振りがいろんなところにちりばめられて、まさにグループの歴史が詰まっています。歌詞、曲調、振りの全てでＡＫＢらしい楽しさも感じられる楽曲です。

――歴史を象徴するように現役メンバー１１人に加え、前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃のレジェンドＯＧメンバー４人と、海外姉妹グループメンバー７人が参加

秋山 音楽番組でＯＧの皆さんにかけられた言葉が印象に残っています。いつもと違う緊張があったんですけど、リハーサルが終わった後に「もっとリラックスして元気にやっていいんだよ」って。カメラ位置や間違えちゃいけないプレッシャーとかいろいろ考え過ぎちゃってたんですけど、「私たちのパフォーマンスで、たくさんの人に元気をもらえるな、とか感じてもらえることが一番大切だよ」と。加入前、私はＡＫＢの姿に目を奪われていたので、改めてＡＫＢを大好きだなって思ってもらえるように、パフォーマンスしようと思いました。新曲を初披露したとき、ＯＧの皆さんのおかげで今のＡＫＢを見てくださった方もたくさんいて、現役メンバー全員でこのチャンスをつなげていきたいです。

――八木さんは２０周年イヤー第一弾となる前作「まさかのＣｏｎｆｅｓｓｉｏｎ」で、初センターに抜てきされた

八木 まだまだ未熟で、先輩方など周りにすごく助けてもらいました。本当に自信がなくて…今、当時の自分の姿を見てるとなんか嫌です。自分でも「メソメソすんなよ」って思っちゃいます。でも、それも本当の私。今作はセンターのゆいゆい（小栗有以）さんを支える頼れる後輩でありたい。センターに立たせていただいたことで、ＡＫＢへの愛や責任感、いろんな気持ちを経験して、本当に自分自身も強くなったと思います。当時を振り返ると、もっとできたはずと後悔する部分もある。また成長した私でいつか選んでいただけるように、ずっとずっとＡＫＢを愛して、欠かせない存在であり続けたいです。

――秋山さんは６月のコンサートで目を潤ませて「この１年が絶対に大切な年になる。ＡＫＢ４８の年にしたい」と宣言していた

秋山 ＡＫＢ４８劇場がリニューアルして、（ＡＫＢ４８グループ）総監督のなるさん（倉野尾成美）が、私たちメンバーを思って、グループを背負って「東京ドームを目指します」と言ってくださった。目標ができたからこそ、そこに向けて絶対に頑張ろうという気持ちも芽生えました。これから全国ツアー、１２月には日本武道館で４日間公演もある。絶対に成功させて、その武道館がスタートラインになって、私たちが掲げている東京ドームという目標に向かって突っ走っていけたら。そして、２０周年で終わりじゃなくて、２１周年、２２周年とどんどん階段を上って、頂点まで行けるように頑張りたいです！

――お二人は２００５年生まれで、ＡＫＢ４８とは“同級生”。新曲タイトルにもある「ｍｙ ｐｕｍｐｋｉｎ」は「私の愛しい人」という意味ですが、改めてグループの愛しい部分はどこですか

八木 やっぱり私はＡＫＢ４８劇場を愛しています。本当に成長させてくれる場所ですし、ファンの方と出会ったり、コミュニケーションを取る大切な場所で、劇場は本当に愛してやまないです。劇場に来たら、絶対に沼に落ちると思うので、公演を見にきてほしい！

秋山 ＡＫＢの楽曲の多さは他のグループと比較してもすごいと思うし、歴史があってこそ。楽曲や振り付け、かわいい衣装があって、魔法がかかってると思うくらいアイドルとして存在させてくれる。劇場公演に来てほしいです。あとは私は皆さんの声を直接聞ける握手会という場所も大好き。ファンの方との交流をこれからも大切にしていきたいと思います。

☆やぎ・あづき ２００５年３月２２日生まれ、東京都出身。２３年４月、１８期研究生として加入。６３枚目のシングル「カラコンウインク」（２４年３月）で初の選抜入り。６５枚目のシングル「まさかのＣｏｎｆｅｓｓｉｏｎ」（４月）では、ＡＫＢ４８史上初となる研究生でセンターに抜てき。発売日同日に正規メンバーに昇格した。

☆あきやま・ゆな ２００５年１２月１２日生まれ、千葉県出身。２３年４月、１８期研究生として加入。シングル「カラコンウインク」で初の選抜入り。４月３日に正規メンバーに昇格。１８期生のまとめ役で、次世代のリーダー候補として期待される。