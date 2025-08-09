岡田紗佳、デコルテ輝くドレス姿に反響「エレガントな美しさ」
タレントの岡田紗佳が8日、自身のインスタグラムを更新。デコルテが美しいドレス姿を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】岡田紗佳の美くびれ際立つ”役満ボデイ”
岡田はこの日、「Thank you 宇都宮」とコメントを添え、宇都宮競輪場で行われたトークショーに出席した際の姿を披露。華やかなフラワープリントのチューブトップドレスは、胸元から肩のラインにかけての美しいデコルテと、足元に向かって流れるようなシルエットが印象的だ。
この投稿にファンからは「とてもお綺麗」「凄くお似合い」「エレガントな美しさ」「こんなスタイル良くて綺麗な女性そうそう居ない」といった絶賛する声が相次いだ。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（＠sayaka_okada）
【写真】岡田紗佳の美くびれ際立つ”役満ボデイ”
岡田はこの日、「Thank you 宇都宮」とコメントを添え、宇都宮競輪場で行われたトークショーに出席した際の姿を披露。華やかなフラワープリントのチューブトップドレスは、胸元から肩のラインにかけての美しいデコルテと、足元に向かって流れるようなシルエットが印象的だ。
この投稿にファンからは「とてもお綺麗」「凄くお似合い」「エレガントな美しさ」「こんなスタイル良くて綺麗な女性そうそう居ない」といった絶賛する声が相次いだ。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（＠sayaka_okada）