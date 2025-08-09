俳優の奥田瑛二、タレントの佐藤弘道、お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春らが９日、東京ビッグサイトで行われた、「第５回 Ｍｅｎ’ｓ Ｂｅａｕｔｙアワード」授賞式に登壇した。

Ｂｅａｕｔｙミドル賞を受賞した佐藤は「昔の子供たち、こんにちはー！」と元気にあいさつ。昨年６月、脊髄の血管が何らかの原因で詰まり、脊髄の機能が損なわれる脊髄梗塞（こうそく）を発症した佐藤。「去年の今頃はまだ入院していた。今、こうして立っているんですが、見た目が分からないので何かあった時に皆さんに助けていただきたいなと思いながらヘルプマークを持ち歩いている」と明かし、改めて「頑張って、リハビリをやって、ここまで回復できてよかったなと思う」と笑顔を見せた。

Ｂｅａｕｔｙライフスタイル賞を受賞した奥田は７５歳。受賞に「ああうれしいな、もらえてよかたな、もらえて当たり前かと思った」と話し、「こんな自由奔放に生きてきた私がＢｅａｕｔｙライフスタイル賞をこの年でいただけたことがうれしい。この年になって孫ができたりして、やっと真のビューティーを考え始めた」と語った。

大正製薬株式会社リアップ賞を受賞した庄司。リアップを使ったことはないというが「めちゃくちゃうれしいです。光栄に思います！ビューティーーー！！！」と歓喜。「今４９歳。ちょっと薄毛が気になりだした。ロケで雨降るとやばくなってる。頭皮、毛髪も鍛えていきたい。パーマをかけて必死に隠してる状況です」と薄毛の悩みも明かした。