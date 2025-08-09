歌手・氷川きよし（４７）の新曲「白睡蓮」が９月３日にリリースされるのを前に、その最新ビジュアルが披露された。

曲は松本隆氏が作詞し、ＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯが作曲、亀田誠治氏が編曲している話題の一曲。ミュージックビデオも公開された。氷川のインスタグラムでも「白睡蓮 ＭＶ & 最新ビジュアル公開」「皆さま、是非チェック宜しくお願いします！」と呼びかけた。

妖艶な表情を見せるＣＤジャケットと、白い衣装で撮影した透明感あふれる最新ビジュアルを披露。ネット上でも早速感想が寄せられ「なんという透明感！見ていると自然に涙が…」「繊細で美しいだけでなく、内面に何かを抱えているような影があって。アー写とはまた印象が違うー」「白スーツＫＩＩＮＡ.のせつなげな表情からどこか懐かしい雰囲気の映像のＭＶほんと素晴らしすぎました」「しばし言葉を失うとはこういうことか…」「ＣＤのジャケ写も解禁。。予想の遥か上を来た。とても美しく儚い白睡蓮の精がそこに」「それにしてもすごい写真。悲しみとも切なさとも違う、安堵？祈り？感謝？誰かを見送っている？去っていく？この表情にはどんな言葉をつけて良いのか」と、美しさにくぎ付けになった。

最近の氷川といえば、ダイエットに成功したことが話題に。７月２８日にインスタグラムのストーリーズで「綺麗に衣装を着たい！ 元気にステージに立ち続けるために３か月で１０キロダウン」と減量を報告した。また５日の投稿では、プールを楽しむ様子をアップ。水着姿が多くの反響を呼んだ。