大相撲名古屋場所は７月２７日に千秋楽を迎え、琴勝峰（２５）＝佐渡ケ嶽＝が史上３８回目の平幕優勝を飾った。新会場のＩＧアリーナで開催された１５日間で取材班が聞いたしびれる名言、味わい深い“迷言”を紹介する。

横綱・大の里（新横綱で初日白星）「いろいろなことが初めてで、タイミングが大変だった。その中で今日勝てたことは大きい」

幕内・玉鷲（初日、伊勢湾に近い部屋宿舎の話題に）「部屋にカニが出ることがある。かわいい。カニは好きだけど、かわいそうだから食べないよ」

幕内・草野（新入幕で７日目終え１敗。報道陣に『気が早いですが…』と振られ、即座に）「気が早いですよ（笑い）」

幕内・一山本（７日目で６勝も）「黒星って本当に足が速いですから。すぐに追い付いてくる」

幕内・御嶽海（再入幕の元大関が１０日目に勝ち越し）「あとは若手に頑張ってもらって、ちょっとずつ頑張ります」

幕下・朝乃山（１１日目に勝ち越し。４０歳金星の玉鷲に刺激）「みんながお手本にする力士。玉鷲関を見習って、若々しく相撲を取っていきたい」

幕内・翠富士（１２日目に相手がまげをつかむ反則で勝利）「作戦通り。まげを取らせようとしたのがハマった」

幕内・熱海富士（１３日目で首位と１差）「僕は隅っこの方で頑張るくらいの気持ちです」

幕内・琴勝峰（新会場で初めて賜杯抱く）「感情が追い付いていない。それでもうれしいです」

大関・琴桜（弟弟子の琴勝峰Ｖに）「同じ稽古場でやってきた人間が成績を残すのはうれしいことだが、手放しで一緒に喜んでるだけではダメ」

秋場所（９月１４日初日・両国国技館）は上位陣が意地を見せるか。