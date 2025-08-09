歌手・和田アキ子が９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演した。

番組では、お盆休みでの帰省が話題になった。その中で和田は、アシスタントを務める垣花正アナウンサーへ「今年の夏なんかあんの？あなたは。計画とか」と尋ねた。

垣花アナが「予定ですか？まったくないです」と答え和田も「私もない」と返すと、続けて和田は「今、思ったんだけど、私が何言うてもこれから普通にしゃべりや」と切り出し「君の家、招待してくれへん？」と突然、要求した。

これに垣花アナは、激しく動揺し「私の家というのは…え〜っと…東京の住まいですか？」と聞き返した。「どこにあるの？いっぱいあるんですか？」と和田は尋ねると垣花アナは「沖縄の実家ならまだしも…東京の…すみませんお断りさせていただいていいですか」と断った。

これに和田は「なんで？」と突っ込んだが垣花アナは「何でって…え〜〜させてください。想像がつかない」と垣花アナは爆笑しながも困惑。和田も「やめよう」と取り下げていた。