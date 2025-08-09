シンガポール在住の女優・伊東美咲（４８）の最新ショットにフォロワーが沸いた。

９日までに「皆さま暑い日々が続いておりますね。いかがお過ごしでしょうか」とインスタグラムを投稿。「先日の撮影時、メイクルームでは待ち時間に夏らしいヘアバンドリレーを楽しんでみました。爽やかなヘアアイテムは友人からの贈り物が多いのですが、色々なシーンに重宝します」という。

「ヘアメイクの岡野さん、スタイリストの大沼こずえさん、お二人共にハイスペック女子なんです。一緒にいると美意識は勿論のこと人間力も高めてくれる存在です」とスタッフから刺激を受けているようだ。

様々なヘアバンドを着用した姿をアップ。額が全開で、目鼻立ちくっきりの美人顔がさらに際立つ。フォロワーは「本当顔がタイプ過ぎて永遠の憧れ」「ビビッた」「ヘアバンド３連発…美しすぎて夏バテも吹き飛びました」「美咲さん、年取らない」「いつもとても輝いていて、完璧な肌」と美ぼうに仰天。ブランド「クリスチャンディオール」のラフなＴシャツ姿だが、どこか気品漂う。

伊東は２００５年にドラマ「電車男」にエルメス役で出演するなど、数多くのドラマや映画で活躍。０９年にパチンコメーカー「京楽産業」社長の榎本善紀氏と結婚。翌年に長女、１５年に長男、１８年に次女を出産し、現在は３児の母。子どもたちの教育のために米ハワイで暮らしていたが、２４年８月にシンガポールへの移住を報告した。