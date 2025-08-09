きょうから最大で9連休となるお盆休み。ふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが始まっています。

沖縄に旅行

「プールで遊ぶ」「子供と一緒にずっと過ごせるのが楽しみですよね」

徳島に旅行

「徳島には自然を見にいく。四国は自然が豊かだから」「何とか喧嘩しないように頑張りたい」

羽田空港は朝から大きな荷物を持った家族連れなどで混雑しています。

航空各社によりますと、国内線の下りはきょう、国際線はあすまでが混雑のピークですが、九州地方の大雨の影響で、離島などへの便で遅れや欠航が出ています。

大分に帰省

「おじいちゃん、おばあちゃんに会いにいきます」「(Q.おじいちゃんの家、楽しみですか)楽しみです」

一方、東京駅も朝から混雑しています。

JR各社によりますと、きょうが新幹線の予約のピークで、東海道新幹線の下りは午前中、ほぼ満席となっています。

続いて、高速道路の状況です。

午前11時現在、東名高速の下り海老名サービスエリア付近で21キロ、中央道の下り相模湖インターチェンジ付近で17キロなどの渋滞となっています。