歌手の中森明菜さんがインスタグラムのアカウントを開設。ストーリーズとＸで運用開始を宣言しました。



【写真を見る】【 中森明菜 】「Instagramはじめました」すでにフォロワー7.9万人「投稿はゆっくりゆっくりになると思います」





明菜さんは、ストーリーズに「Instagramはじめました がんばります！」とテキストを乗せて投稿。黒の薄手のジャケットに黒のオーバーサイズのパンツを合わせ、厚底のクレープシューズを履いて、リラックスして椅子の背もたれに身体を預けてちょっと揺れている、自然な姿を投稿しています。







さらに続くストーリーズでは、自身の顔がバックプリントされているようにも見えるＴシャツを着た背中の写真を投稿。「投稿はゆっくりゆっくりになると思います…」とテキストを乗せています。







そして自身のＸでも「この度、インスタグラムを始めることにしました。よろしければ、ぜひフォローしてくださいっ♪」「引き続き暑い日が続くようですので、みなさまどうぞご自愛くださいね。あきな」と投稿し、インスタグラムのアカウント開設を告知しました。









明菜さんのインスタグラム・アカウントには、まだフィード投稿がなされていないものの、すでに7.9万人のフォロワーが付いています。

【担当：芸能情報ステーション】