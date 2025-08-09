MINMI、マーク・パンサー、nobodyknows＋ら出演 別府温泉を浴びる音楽フェス「BOB2025」豪華ラインナップに
【モデルプレス＝2025/08/09】2025年8月23日（土）に、大分県 的ヶ浜公園・別府スパビーチで開催される「BOB2025（別府温泉ぶっかけフェス2025）」。全22組のアーティストが別府温泉を盛り上げる。
【写真】「BOB2025」タイムテーブル
同イベントは、別府温泉から湧き出る温泉水を約1000トン準備し盛大に放水する、今までにない音楽フェス。来場者は全身で音楽と温泉水を浴びながら、1日限りの“非日常体験”を堪能できる。
出演者は、MINMI、マーク・パンサー、nobodyknows＋、DJダイノジ、財部亮治、リアルピース、DJ TIARA、戦慄かなの、宮迫博之など音楽・パフォーマンスのジャンルを超えた22組。MCは澤田拓郎、田島芽瑠、後藤郁らが務める。
また、今年は新たな試みとして、専用ラウンジやバー、出演者との交流演出など、通常のフェスでは味わえない特別なコンテンツが提供される「VVIPエリア」が誕生。西山ダディダディ、愛沢えみりが登場してVVIPゲストを直接盛り上げる。（modelpress編集部）
・日時
2025年8月23日（土）
開場 10:00
開演 10:20
終演 21:00（予定）
・会場
的ヶ浜公園・別府スパビーチ
〒874-0928 大分県別府市北的ケ浜町
