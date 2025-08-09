息子と別れなさい!!! 逆歳の差カップルの40歳女性、年下彼氏の母親から言われた衝撃の言葉とは……【ないものねだりの女達。 #652】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
圭吾の母親から「息子を馬鹿にしているの？」と問われた真琴。しかし、それは圭吾を信頼しているからこその言葉で……？
自分の経験も踏まえて、年齢を理由にしないお母さん、すてきですね……！ 認めてくれて良かったです！
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。