ジャック・クーリーとザック・オーガストがアメリカ代表入り…NBA組不在、アメリカップに出場

8月9日（現地時間8日）、「FIBAアメリカップ2025」に向けたアメリカ代表（FIBAランキング1位）が発表された。

NBAでプレーするスター選手は不在。Bリーグからザック・オーガスト（滋賀レイクス）とジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）が招集されたほか、2023－24シーズンに秋田ノーザンハピネッツでプレーしたロバート・ベイカーも名を連ねた。

クーリーは琉球を通じて「AmeriCupでTEAM USAの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。母国のためにプレーする機会は大変光栄であり、USAのユニフォームを着ることは私の夢でした。この機会を糧に、2025-26シーズンのBリーグに向けて、精一杯努力していきます。沖縄に成功をもたらし続けられるよう、常に自己成長のための新しい方法を模索しています。キングスファンの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんは世界最高のファンです。これからも変わらず応援をよろしくお願いします」とコメントした。

かつてヒューストン・ロケッツを率いたスティーブン・サイラスヘッドコーチ（現デトロイト・ピストンズアシスタントコーチ）がチームを指揮。トレーニングキャンプを経て、23日（同22日）にニカラグアで開幕するアメリカップに挑む。

■「FIBAアメリカップ2025」アメリカ代表



ザック・オーガスト（滋賀レイクス）



ロバート・ベイカーII（ニュージーランド・ブレイカーズ／NBL）



タイラー・キャバノー（バフチェシェヒル・コレジ／トルコ）



ジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）



ジャレル・エディ



ラングストン・ギャロウェイ（エセンレル・エロクスポル／トルコ）



ジェリアン・グラント（パナシナイコスBC／ギリシャ）



エリヤ・ペンバートン



ジャマイアス・ラムジー（パラカネストロ・トリエステ／イタリア）



キャメロン・レイノルズ（マルーシBC／ギリシャ）



ジャボンテ・スマート（オセオラ・マジック／Gリーグ）



スピーディー・スミス（リタス・ヴィリニュス／リトアニア）