「吸引法が主流に」変わりゆく中絶手術、医師が今を語る

人工妊娠中絶は、多くの女性にとって、そしてカップルにとって非常にデリケートでありながら、選択にタイムリミットもあるという複雑な問題です。さらに、方法にもいくつかの選択肢があります。そこで今回は妊娠中絶について、産婦人科医の矢谷達樹先生（たつきクリニック院長）に解説してもらいました。

監修医師：

矢谷 達樹（たつきクリニック）

鳥取大学医学部卒業。東京女子医科大学産婦人科に入局し、産婦人科医としての経験を積む。平成11年「オークビル（OAKbill）クリニック」を開院、院長となる。平成16年に医院名を「たつきクリニック」に改名し、現在の場所に移転。医学博士、母体保護法指定医、日本産科婦人科学会認定専門医、日本ドック学会認定専門医、日本東洋医学会認定専門医、日本産業医学会認定専門医、日本血液学会専門医。

編集部

妊娠中絶にはどんな方法がありますか？

矢谷先生

外科的処置である中絶手術と、内科的処置である経口中絶薬による方法があります。手術には「掻爬（そうは）法」と「吸引法」があり、さらに吸引法には手動での吸引（MVA／手動真空吸引法）と、機械を使った吸引（EVA／電動吸引法）があります。

編集部

2種類の術式について、違いなどを教えてください。

矢谷先生

掻爬法は、スプーン状の器具や鉗子で子宮内容物を掻き出す手術、吸引法はストロー状の器具で子宮内容物を吸い出す手術です。吸引法のほうが手術時間が短く、子宮内膜を傷つけるリスクも少ないということもあり、現在は掻爬法を行っている医療機関は少なくなっています。WHOでは吸引法の中でも細かな調整ができるEVAを推奨しています。

編集部

中絶手術は妊娠何週まで受けられるのですか？

矢谷先生

中絶手術が受けられるのは妊娠21週6日までと「母体保護法」という法律に規定されています。また「母体保護法」では中絶手術を受けるための条件なども細かく定められています。当院の場合は、12週未満（11週6日まで）をお受けしています。

