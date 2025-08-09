ドジャースの佐々木朗希投手が8日（日本時間9日）、本拠地ドジャースタジアムでライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。デーブ・ロバーツ監督やアンドリュー・フリードマン編成本部長らが見守る中、打者のべ9人に対して計46球を投じ、1安打1四球2三振だった。『ヤフー・スポーツ』など米複数メディアが伝えている。

■球速は96～97マイルを記録

右肩のインピンジメント症候群により、5月中旬から負傷者リスト（IL）入りしている佐々木。復帰を目指す過程で、ライブBPにはすでに2度登板しており、この日が3度目となった。

3イニング想定でマウンドに立った佐々木は、アレックス・コール外野手やマイナー選手を相手に46球を投げ、1安打1四球2三振でまとめた。

この投球を受けて、米メディア『ドジャー・ブルー』は公式Xを更新。「ロウキ・ササキのライブBPが終了。3イニングで合計46球を投げた。その中には新しく取り入れたツーシームも数球含まれていた。球速は概ね96～97マイル（約154～156キロ）を記録し、最終回は95マイル台も入っていた」とつづった。

見届けたロバーツ監督は「直球が良かったし、スプリットもいいボールがあった」とした上で、「（佐々木は）体つきが以前よりしっかりして、体重も増えたと思う。投げ方も以前のように肩に頼ったフォームではなく、少しスムーズになってきた。まだ投手コーチと色々相談しながら模索している段階だが、それは普通のことで問題ない」と感想を述べた。

■次はマイナーでリハビリ登板か

さらに「彼が自分のフォームや状態に自信を持ち、打者に向かっていけるようになるのを待っている。そこにはまだ到達していないが、今回は3イニングという状況を考えれば良かったと思う」と続けた。

また、同監督は今後のステップについて、再びライブBPでの登板になるか、マイナーリーグでのリハビリ登板になるか未定とした。

メジャー1年目の佐々木は8試合（34回1／3）に登板し、防御率4.72。被本塁打6、与四球22、奪三振24とここまでは苦戦を強いられている。修正中のフォーム、新球ツーシームも興味深いが、巻き返しには何よりスピードが落ちてきた速球の回復、制球力の向上が必須。佐々木の復活劇に注目が集まっている。

