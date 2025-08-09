アポロ１３号のミッションを指揮したことで知られるジム・ラベルさんが死去した/NASA

（ＣＮＮ）米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の著名な宇宙飛行士、ジム・ラベルさんが死去した。９７歳だった。ラベルさんは１９７０年、月面着陸を断念せざるを得なかったアポロ１３号のミッションを指揮したことで知られる。

ＮＡＳＡの報道発表によると、ラベルさんは８月７日、イリノイ州レークフォレストで亡くなった。死因は現時点で明らかにされていない。

遺族は声明の中で、「有人宇宙飛行の先駆者となった伝説的なリーダーシップをはじめとする、故人の素晴らしい人生とキャリアの功績をとても誇りに思う」「ただ私たち全員にとって彼は父であり、祖父であり、家族のリーダーだった。そして何よりも、彼は私たちのヒーローだった」と故人を追悼した。

アポロ１３号の船長に選ばれる前からＮＡＳＡの宇宙飛行士の間でよく知られる存在だったラベルさんは、ジェミニ７号、ジェミニ１２号、そしてアポロ８号のミッションで宇宙飛行を経験していた。アポロ１３号のミッションはＮＡＳＡにとって３度目の有人月面着陸になるとみられていた。

しかしラベルさんとジョン・スワイガート・ジュニアさん、フレッド・ヘイズ・ジュニアさんの宇宙飛行士３人を乗せたこのミッションは不運な結果に終わった。地球から約３２万２０００キロ離れた地点で、乗組員のサービスモジュールに設置されていた酸素タンクが爆発した。

損傷により電源やその他の生命維持装置が事実上失われたため、アポロ１３号の乗組員は月面への旅を急遽（きゅうきょ）断念。エンジンを数回噴射して月の裏側を回り込み、地球への帰還経路を取った。

３人の乗組員はタンク爆発の約３日後に南太平洋に着水し、地球への帰還を果たした。この結末は、アポロ計画における「成功した失敗」として知られるようになった。

苦難のミッションは後に映画化もされた。ロン・ハワード監督の１９９５年の映画「アポロ１３」で、俳優のトム・ハンクスさんがラベルさんを演じた。劇中、ラベルさんも着水後にアポロ１３号乗組員を救助した海軍艦艇の艦長として短いカメオ出演を果たした。

ハンクスさんは８日、インスタグラムに声明を投稿。「大胆に夢を描き、我々が一人では行けないような場所へ導いてくれる人々がいる」「長年にわたり、地球上の誰よりも遠くの宇宙へ、誰よりも長期の旅をしたジム・ラベルは、まさにそのような人だった」と綴（つづ）った。

ラベルさんは月面に到達することはなかったが、後のＣＮＮとのインタビューでは乗組員が無事に地球に帰還したアポロ１３号について、成功したミッションだったとの感慨を語っている。