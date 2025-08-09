まるで「トップガン」航空ショーで戦闘機がビーチに急降下も…ギリギリ急上昇　じつは鳥の群れを“神回避”　スペイン

スペインで7月に開催された航空ショーの最中、戦闘機が観客の頭上に急降下する様子がカメラに捉えられた。

機体は体勢を崩していた状態でビーチへ向かってきたため、観客は一時騒然となっていた。

しかし、機体は直前で急上昇し、何事もなく観客の頭上を通過した。スペイン空軍によれば、鳥の群れを避ける操作だったという。

戦闘機が観客の頭上を急降下

スペインで7月27日に撮影されたのは、目の前を通りすぎた戦闘機が突然体勢を崩し、急降下しながらビーチへ向かって落ちていく恐怖の瞬間だった。

この日、海岸ではスペイン最大級として知られる航空ショーが開催されており、多くの観客がビーチから空の祭典を楽しんでいた。

しかし、次の瞬間、戦闘機が回転して逆さになったと思うと、フラフラとビーチへ向かってくる。

このまま観客たちの方へ突っ込んでしまうのかと、会場が恐怖に包まれた。

寸前で急上昇！あるもの回避していた戦闘機

次の瞬間、ギリギリのところで機体が急上昇し、撮影者の真上を通過していった。

この出来事は事故だったのか、それともショーの一環だったのか。

スペイン空軍は、「パイロットは鳥の群れを発見し、回避操作を行った」と説明している。

なんと飛行中に鳥の群れに遭遇したため、わざと機体を回転して鳥をよけて飛んでいたのだった。

まるで映画「トップガン」さながらのプロフェッショナルな操縦で、観客たちの安全は守られた。

（「イット！」 8月1日放送より）