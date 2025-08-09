THE RAMPAGEのダンサー陣（31）が8日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。番組開始そうそうに謝罪した。

自己紹介からスタートして出演者を見回してMC千鳥ノブが陣を発見し「あっ、そして雰囲気が違いますね、陣です」と声を掛けた。黒いスーツでネクタイをした陣は頭を深々とさげて「よろしくお願いします。おひさしぶりです」とかしこまった。大悟が「どうしたんでしょう」と、異変に気付いたように話した。

陣は「約1年ぶりです」と話すと大悟が「何で、1年も」と探りを入れてきた。陣は「あのー、会社から（出演を）止められてまして」と簡潔に説明。ゲストの中山秀征がデスクを指さして「これ（「酒のツマミになる話」の出演が）ダメと」と確認。陣は「前回、おふたり含めて、スタッフのみなさんも失礼しました」とスタジオ全体に向けて謝罪した。

ノブは「面白かったよ」となぐさめた。大悟も「まあ。ベロベロになっちゃってな」と当時の状況を振り返った。ノブも「陣と言えば、ここでガチ飲みして、ちょっと酔うっていうキャラでいってたんですけれども」と援護。大悟も「毎回、そんな感じでいってたんやもんな」と話しノブも「前回のがダメやったんや」と事情を推察した。

陣は「ネットニュースがちょっと誇張するじゃないですか…泥酔で大暴れ…そんな…でしたよね」とインターネット情報が決定打になったと話した。大悟が「いやいや、おまえ側から言う話ではないぞ」とピシャリ。思わず立ち上がった陣は「ああ、そう、そうですね」と慌てて弁明し、「今日はどんだけ頑張ってもこれ以上は飲めません」とウオッカの瓶を指さした。大悟は「酒で反省しているやつが飲む量ではない」とツッコミを入れた。