【3COINSのシュシュ】が優秀！ ＜40・50代＞夏のまとめヘアはこれで決まりかも、、♡

暑さの厳しい季節は、髪をまとめて涼しく過ごしたいもの。大人世代なら、手抜きに見えずどこか上品な印象もキープしたいところです。そんなときに役立つのがシュシュ。【3COINS（スリーコインズ）】なら、プチプラながらデザインにこだわりを感じるものが豊富にラインナップ。今回は、夏のまとめ髪にぴったりなヘアアレンジとシュシュをご紹介します。

ふんわりシルエットで涼しげなおだんごヘアに

【3COINS】「プレート付きシンプルシュシュ」\330（税込）

暑い夏は首元をすっきりさせたいもの。そんなときにおすすめなのが、低い位置でまとめたおだんごスタイル。おくれ毛を少し残せば、抜け感が生まれて大人らしい柔らかさもプラスされます。まとめた部分にふんわりとしたアイボリーのシュシュを合わせたら、涼し気な印象に。カラーが明るめなので、顔まわりもパッと明るく見せてくれそうです。

落ち着いた質感がこなれたまとめ髪にマッチ

【3COINS】「マットシュシュ」\550（税込）

落ち着いた質感の「マットシュシュ」は、ポリエステル素材で直径約12cm。チャコールグレーをはじめとした大人も使いやすいカラー展開が特徴です。髪になじみやすく、派手すぎずにこなれ感を演出。シンプルにまとめたい日にも使いやすいアイテムです。

シルクの光沢で上品なまとめ髪に

【3COINS】「シルクポニー3個セット」\660（税込）

「シルクポニー3個セット」はシルク100%で、ナチュラルなカラーが揃った3本セット！ やさしいベージュやブラウン系の色味は、髪に自然に馴染みます。きつく結ばず、やわらかくまとめるだけでも様になり、素材の上品な質感が大人のスタイルに映えるはず。

透け感プリーツでさり気なく華やかに

【3COINS】「シアープリーツシュシュ」\550（税込）

プリーツが入ったシアー素材のシュシュは、くしゅっとした立体感が魅力。カラーの組み合わせが爽やかで、重たく見えがちなまとめ髪もふんわり軽やかに魅せられそう。直径約14cmとやや大きめなので、結んだ髪にボリュームが出てバランスも取りやすい印象。いつものまとめ髪に華やかさを加えたいときにぴったりです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里