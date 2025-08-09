日本空港ビルデングは、羽田空港第1ターミナル（東京都大田区）のフードコートを新しい食のゾーン「Sora Chika（ソラチカ）」として、9月10日にリニューアルオープンする。出店する12店のうち、11店が羽田空港初出店で、秋の行楽シーズンを前に新たなラインアップで利用客を迎える。

フードコートエリアは、京急電鉄や東京モノレールの駅と接続する地下1階にあり、広さ1,000平方メートル、座席約200席。「旅の始まり、終わりのひととき」をコンセプトとし、午前7時から午後10時まで営業してフライト前の朝食から旅行帰りのちょい飲みまで対応する。ベビーカーやキャリケースを持つ利用客がゆったり過ごせるスペースを確保し、席に座ったまま注文できるモバイルオーダーを導入する。

出店する店舗は、港区芝公園で予約が取れない店として知られる東京割烹「くろぎ」の黒木純氏が監修したとんかつ専門店「厨 くろぎ じゅんちゃん」。ミシュランガイドで星を獲得するなど世界的評価が高い寿司の「銀座おのでら」が提案する海鮮丼の新業態店「海鮮丼 銀座おのでら」。ジェラート発祥地であるイタリア・フィレンツェの老舗ジェラート店で、関東初出店になる「バディアーニ」など粒ぞろいの名店を集める。

その他の店舗は、洋食の「銀座グリルカーディナルエクスプレス」、惣菜・弁当の「人形町今半」、ラーメンの「本田麺業」、スイーツの「ゆーパイむ」、弁当の「カンナムキンパ」、サラダの「ウイズグリーン」、そばの「AZUMINO（あずみの）」、カフェバーの「バーレイジ」など。

隣接するソラチカレストランエリアには、既存店のちゃんぽん「リンガーハットプレミアム」、天丼の「てんや」に加え、タイ料理の「クルン・サイアム」が新たに出店する。