再入荷待ってたーーッ！！！【3COINS】ナチュ可愛い♡「キッチン雑貨」

模様や色味からナチュラル感漂う【3COINS（スリーコインズ）】の「キッチン雑貨」を要チェック。公式通販サイトでは今、待望の再入荷を果たしているようで見逃せません。置いているだけで空間に素朴さ・優しげな雰囲気をプラスしてくれそうです。今回は食器を運ぶのに便利なトレイ、まな板を立てかけるスタンドといった、今注目すべきキッチン雑貨をご紹介します。

ストレスなく持ち運べそうな「滑りにくいトレイ」

ナチュラルで素朴な木目模様が映える可愛らしいトレイ。公式サイトによると「グラスやお皿などが滑りにくく、動きにくい」設計で、ストレスなく持ち運べそうです。お値段は\330（税込）。食卓のみならず、ベッドでくつろぎたい時のリラックスタイムにも使えそう。フチは少し高めに作られている分、持ち手になって掴みやすいところも魅力的です。

淡く優しげな色味が映える「珪藻土まな板スタンド」

淡く優しげなアイボリーの色味が映える、空間にナチュラル感をプラスしてくれそうなこちら。丸いフォルムが特徴の、シンプル可愛いまな板スタンドです。公式サイトによれば「吸水性に優れた珪藻土素材」が使われており、水滴が付着して発生するカビ汚れを防いでくれそう。お値段は\330（税込）。スタンドはほどよく厚みがあって、安定感もうかがえます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino