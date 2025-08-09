『キミプリ』正体バレる？放課後、下駄箱に手紙「咲良うた様へ」 第27話あらすじ
人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第27話「キュアチューブはじめました！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】5人で記念撮影！照れるキュアズキューン・キッス 公開された場面カット
10日放送の第27話は、ファンクラブの入会希望がたくさん集まり、会員証の発送作業に追われるアイドルプリキュア・ズキューンキッス事務局。そんななか、ある提案で「見た人がキラッキランランになってくれたら嬉しいよね！」と、配信サイトのキュアチューブにアイドルプリキュアやズキューンキッスの動画を上げることにする。
さっそく新しい動画を撮影し、次々とアップしていくうたたちだったが、夏休み中の登校日に学校にやってきた際に、「アイドルプリキュアと知り合いなの？」とクラスメイトに声をかけられる。
なんと、キュアチューブ用の動画に、うたの姿が映り込んでしまっていたのだ。正体がバレないように、偶然をよそおってごまかすうただったが、放課後、下駄箱に何かが入っていることに気づく。それは、「咲良うた様へ」と書かれた一通の手紙だった。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
