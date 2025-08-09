巨人の弱点はリーグワーストの失策数　“基礎の反復”を徹底した名伯楽の不在が原因か

川相コーチの存在が改めてクローズアップされている(C)産経新聞社

虎のしっぽは遥か遠くへ。それでも一戦必勝で追いかけていくしかありません。

現在、セ・リーグ2位の巨人です。リーグ連覇を目指す今シーズンは4番の岡本和真が守備における負傷で戦線離脱。エースの戸郷翔征投手が不振で2軍調整を余儀なくされるなど、4番とエースを欠く中、苦しい戦いを余儀なくされました。

【動画】この圧巻のパワー！岡本和真がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン

スポーツ紙のデスクはチームが波に乗れなかった要因の1つとして、リーグワーストの失策数を挙げます。

「今季、巨人の失策数は60（8月8日現在）。セ・リーグの他の5チームが40台で踏みとどまっている中、これは看過できない数字です。巨人は歴史的に守備をおろそかにしないチームで、それゆえ長年、常勝軍団であり続けられたのです。中でも、今季ブレイクした泉口友汰がリーグワーストの9失策と苦しんでいて、『攻めた結果』としてのエラーもあるにはあるんですが、改善は急務と言えるでしょう」

2024年のチーム失策数は58。これはリーグで最も少ない数字でした。なぜ今シーズン、ここまで悪化してしまったのでしょうか。