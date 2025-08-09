8月10日の午後5時から、BSよしもとで『戦後80年特番』が放送される。太平洋戦争の終結から80年を迎える2025年、お笑いコンビ『ペナルティ』のワッキーが、当時を生きた人々の思いに触れる3時間半2部構成の特別番組だという。

【写真】真剣な表情…舞台で特攻隊員を演じるワッキー

ワッキー、元特攻隊員と対談

ワッキーは、2020年に中咽頭がんを患い、同年の6月から活動を休止。放射線治療と抗がん剤治療をへて、2021年2月にコンビのYouTubeチャンネルで復帰を果たした。

ワッキーは、元特攻隊員たちから“母”と慕われた鳥濱トメの半生を描いた舞台『Mother 〜特攻の母 鳥濱トメ物語〜』に12年前から出演。がんの闘病をきっかけに、この舞台を世に広めたいという思いが強くなり、2025年の公演からはプロデューサーにも就任している。

番組の第1部では、そんなワッキーが実際に元特攻隊員の男性の自宅を訪問して、当時の体験を直接聞きながら、平和の尊さに思いを馳せる。

第2部では、舞台『Mother 〜特攻の母 鳥濱トメ物語〜』がノーカットで放送される。元特攻隊員の遺書に基づいて構成された作品で、主演は浅香唯が務める。さらに、ワッキーをはじめ、『ジャングルポケット』の太田博久や元フィギュアスケート選手の安藤美姫なども出演。番組のラストでは、ワッキーが福岡県の『太刀洗平和祈念館』を訪問する。

戦後80年という節目の年に、長年取り組んでいる舞台と、元特攻隊員へのインタビューによって、戦争の記憶と向き合うワッキー。これこそがワッキーのライフワークなのだろう。

『戦後80年特番』 第一部・第二部

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：第一部 2025年8月10日（日）17:00〜17:30

第二部 2025年8月10日（日）17:30〜20:30

出演者：ワッキー（ペナルティ）、鳥谷邦武、浅香唯、太田博久（ジャングルポケット）、安藤美姫ほか