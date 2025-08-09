MLBの今オフFA選手ランキングでヤクルト・村上宗隆が10位、復帰後の3本塁打で順位を7つ上げる

メジャー挑戦を表明している村上にはMLB球団も高い関心を示している(C)Getty Images

米『yahoo!sports』は現地時間8月7日、今オフのフリーエージェント（FA）選手の格付けを紹介した。1位はカブスのカイル・タッカー、2位はオプトアウト（契約破棄）権利を持つレッドソックスのアレックス・ブレグマン、3位は40本塁打で大谷翔平を抑えてナ・リーグトップに立つフィリーズのカイル・シュワバー。蒼々たる面子が並ぶ中で、日本選手ではヤクルトの村上宗隆が10位にランクインした。

【動画】頼れる4番が帰ってきた！村上宗隆が左翼席へ豪快に今季1号ソロ

村上は開幕前から、今季終了後にポスティングシステムを利用してメジャー挑戦することを表明していた。だが、右脇腹を痛めて開幕2軍と出遅れ。1軍初出場となった4月17日の阪神戦ではスイングした際に患部を再発させて、長期離脱を余儀なくされた。ただ、離脱期間中にも6月の株主総会の場で、ヤクルトの球団幹部は改めて今季終了後のメジャー挑戦を容認する方針を示した。前半戦を棒に振ることになったが、7月29日のDeNA戦で1軍復帰。その初打席で、東克樹から左翼席へ、見事な今季1号アーチを放ってみせた。

「最初の4か月間は脇腹の故障でプレーすることが叶わなかったが、村上は健康体になって7月29日に帰ってきた。最初の29打席で、早くも3本の本塁打を放った。特に復帰初打席での本塁打は逆方向へのムーンショットだった」

同サイトは今季の村上をそう伝えた。復帰3戦目の7月31日のDeNA戦で右翼席へ2号ソロ。8月3日の阪神戦ではセンターへの3号2ランを含む4安打3打点という活躍をみせた。打者にとって敏感にならざるを得ない脇腹の故障を、4月の復帰戦で再発させているだけに、調整過程では細心の注意を払ってきた。2軍戦の出場を重ねてゲーム感も十分に養い、2度目の復帰後は以前のトップパフォーマンスに近い打棒を披露している。