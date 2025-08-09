Instagramアカウント「wendy01_will04」に投稿されたのは、急いでママを呼びに来た大型犬の様子。

それには「まさかの理由」があったようで…？可愛さがあふれる動画は2万7000回再生を突破し、「言われてみればｗ」「ホントに可愛い～」といった声が寄せられています。

【動画：『ママ、はやく来て！』大型犬が急いで呼んできたので、着いて行った結果…可愛すぎる『まさかの理由』】

「はやくきてっ」

ママが玄関の扉を開けると、目の前には大型犬のワイマラナーの女の子「ウェンディ」ちゃんが。ウェンディちゃんは、お外でママのことを呼んでいたようです。

「こっちきてっ、はやくはやくっ」と言わんばかりに駆け出していくウェンディちゃん。立ち止まると、見てほしいものがあるのか視線を家の隣の畑に向けています。

ボールを発見！？

ウェンディちゃんの視線の先には、ネットで囲まれている畑が。ママが「ん？」と考えていると、畑に大きなスイカがなっていることに気が付いたんだとか。

すると、「ボール取って！」と言わんばかりにママを見つめるウェンディちゃん。ママ曰く「ボール狂」だというウェンディちゃん、スイカをボールだと思って遊びを要求しています…！

遊んでほしいの

「あれはボールじゃないよ」と伝えてみても、ボール遊びをしたいウェンディちゃんの熱い視線は変わらず。立派でまん丸なスイカを、ボールだと信じて疑っていないようです。

スイカをボールだと勘違いしてしまい、急いでママを呼びにきたウェンディちゃん。そのまさかすぎる理由に、見ているこちらもほっこりしてしまいます。

投稿には「言われてみればｗ」「ホントに可愛い～」「あれで遊ぼうよっと誘ってくるところに賢さを感じます」「ボール大好きなんだね」「よく見つけたね～」といったコメントが寄せられています。

ウェンディちゃんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「wendy01_will04」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wendy01_will04」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。