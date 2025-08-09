TikTokアカウント「090tyoko」に投稿された1本の投稿が話題となっています。息子の部屋で愛犬が変身してしまったようで…！？爆笑必至の姿は「ドラゴンボールで草」「不良になって戻ってきたｗｗ」「この部屋でどんな修行したん？」と239万4000回再生され、大変な反響を呼んでいます。

【動画：息子の部屋に犬が連れていかれた結果→出てきた瞬間…まさかの『衝撃の変貌』】

愛犬がお兄ちゃんの部屋へ

TikTokアカウント「090tyoko」では、投稿主である『おかん』さんと息子さんのセンス溢れる掛け合いがたびたび話題となります。今回は、愛犬2匹が登場。部屋へと戻っていく息子さんを廊下で見送っていたというおかんさんですが、愛犬たちは部屋の中についていこうとしたそうです。

ちょこちょこと後をついてくる愛犬のうち、1匹を部屋に招き入れた息子さん。そのまま扉を閉じられ、おかんさんは残されたもう1匹の愛犬と廊下で立ち止まったのだそうです。もしかして、2人きりで遊んでる…？おかんさんと残された愛犬は、しばらくの間2人を待ち構えていたといいます。

ドラゴンボールの主人公に！？

しばらくすると、息子さんの部屋の扉がゆっくりと開きました。すると、部屋に入っていた愛犬だけが廊下に出てきたそう。しかし、その姿におかんさんは驚愕してしまったといいます…。

なんと、愛犬はファンキーな「かつら」を被っていたのでした。ツンツンと立ち上がった金髪のかつらは、まるで「ドラゴンボール」の主役キャラのよう…！息子さんは、部屋の中で愛犬を大変身させていたのでした。

不良みたいな髪型になってしまった愛犬は、キョトンとした顔で廊下に佇んでいたとか。髪型と表情のギャップに、思わず笑ってしまう一幕でした♪

この投稿には「お兄ちゃん最高だろw」「何されたか気づいてない顔かわいい」「大爆笑しちゃいました」といったコメントが寄せられています。

愉快なわんわん劇場

また別の日、今度は2匹の愛犬を連れて部屋に閉じこもっていたという息子さん。しばらくして扉が開くと、なにやら3人でギターを持っていたといいます。

おそろいの衣装、そしてなぜかタケコプターまで装着した3人は、フォーメーションが決まると、廊下にいたおかんに熱い視線を向けてきたとか。息子さんが定期的に行うという「わんわん劇場」は、おかんさんの元気の源になっているのかもしれませんね！

TikTokアカウント「090tyoko」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。クスッと笑いたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「090tyoko」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。