今回ご紹介するのは、Instagramアカウント「ten93pu__」に投稿された1本の投稿です。投稿は123万2000回以上も再生され、「涙が出てしまいました」「素敵なご家族ですね」「しっかり心が繋がっていたんですね」など、多くのコメントが寄せられ話題になっています。

【動画：95歳で亡くなったおじいちゃん→いつも犬の名前を優しく呼んでいて…涙無しには見られない『愛に溢れた光景』】

おじいちゃんの「見守り隊長」

投稿主さんのお父さんは、奥様に先立たれ、実家で一人暮らしをしていたそうです。そんな中、病気を発症して入院。無事退院できたものの、自宅療養が必要となりました。投稿主さんは、愛犬のチワワ「てん」ちゃんを連れて、頻繁に実家を訪れていたそう。

こうして介護を始めることとなった投稿主さんですが、意外にもてんちゃんの存在が大変大きなものとなったといいます。てんちゃんは、いつも優しいおじいちゃんのことを大好きになったのです。実家を訪れるたび、トイレに付き添ったり、退屈しないようおしゃべりしたり、おじいちゃんのよきパートナーになったとか。

いつも名前を呼んでくれる

おじいちゃんは、てんちゃんのことを大変可愛がりました。徐々に体力が落ちて動けなくなっていったおじいちゃんですが、いつでも優しくてんちゃんの名前を呼んでくれたそうです。

調子が悪くておしゃべりできないときは、心の中でてんちゃんを呼んでいるような様子も見せたとか。そんなおじいちゃんのことを、てんちゃんはいつも一番近くで寄り添って見守っていたのでした。

愛に溢れた光景に涙…

投稿主さんとてんちゃんに見守られながら、おじいちゃんは95歳で亡くなりました。最期の日、てんちゃんはショックのあまりブルブル震えてしまったといいます。目を開けることができなくなり、寝ていることが多くなったとか…。

しかし、おじいちゃんの動画を見せたり、一緒におじいちゃんの思い出話をするうち、少しずつ前を向くことができたのだそうです。今では、おじいちゃんを探すように空を見上げることも多くなったそう。

おじいちゃんとてんちゃんの愛溢れる時間は、お互いにとって生きる力となったことでしょうね。

この投稿に思わず涙した人は多い様子。「本当にお父様のことが大好きだったんですね」「お父さんの人生に潤いを与えてくれたね」「おじいちゃんはきっと見守ってくれてるよ」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「ten93pu__」には、てんちゃん＆たるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。おじいちゃんとの思い出の数々も…。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ten93pu__」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。