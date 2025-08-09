2025年8月3日、週末キャンプチャンネル。が登録者14万人を突破した記念に自身のYouTubeチャンネルでライブ配信を行なった。

（関連：【写真】「冷たくて気持ちいい」ソロキャンプ中、川の水で癒されているりかの姿）

週末キャンプチャンネル。は、タレントのたにりかがソロキャンプを楽しむ動画を投稿しているチャンネル。公共交通機関を使ってさまざまな場所に赴いてキャンプを楽しんでおり、豪快な食べっぷり・飲みっぷり、元気をもらえるキュートな笑顔が人気を博している。また、「日本一だらしないキャンプ女子」を自称しているだけあり、キャンプ中に突然の大雑把さを発揮することも。それによって引き起こされる小さなハプニングも微笑ましい。

また、2025年5月31日には初デジタル写真集『週末ふたりキャンプ』を発売。それに伴って行なわれたイベントは、大盛況を見せていた。YouTuberとしてはもちろん、今後さらに活動の幅を広げていきそうな注目クリエイターだ。

そんなりかが「14万人様ありがとうございます」というタイトルで行なった生配信は、視聴者からの祝福コメントを読み上げつつ、おなじみとなっているレモンサワーで乾杯。開始早々、視聴者からはご祝儀のスーパーチャットが飛び交っていく。それを見たりかは、表情豊かに感謝の気持ちを伝えていった。

コメントではりかのパパも登場。「暑いのにキャンプ嫌だよ…」というパパのコメントを拾うと、「パパがいないと標高地の高いところに行けないの。バス通ってないの。タクシー代バカにならないの。だから連れてって」と配信内で懇願する。すると、画面外で実際にパパが登場。「変なコメントあるから消しちゃいなよ」と、娘、そして視聴者を守っていた。りかも「皆さんが嫌な思いしていたらごめんなさい」と配慮を見せた。

その後も温かなコメントを拾いつつ、途中で9月6日に開催される1泊2日の温泉旅行イベントのステッカーのデザインも発表するなど、視聴者たちとコミュニケーションを楽しんでいくりか。視聴者同士も温かなやり取りを繰り広げたり、視聴者からアドバイスを受け取ったり。最後は、「15万人様目指して頑張ります！」と笑顔のまま配信を終えていた。

アーカイブのコメント欄にも「14万人突破おめでとうございます」「これからも期待してます。週末キャンプチャンネルに幸あれ」「15万人はすぐいきますね」「凄いスピードだ！！」など期待と祝福の声が寄せられていた。

（文＝高橋梓）