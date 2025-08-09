◆米大リーグ オリオールズ３―２アスレチックス（８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズの菅野智之投手（３５）が８日（日本時間９日）、本拠地・アスレチックス戦に先発し、７回を投げて５安打１失点（自責１）で今季９勝目を挙げた。初回に味方打線に３点の援護をもらった菅野は５回に犠飛で１点を許すも要所を抑えて、球数９１球で７回を投げ切り、今季９度目のクオリティースタート（６回以上自責３以下）を達成。４奪三振３四死球で防御率は４・２４となった。登板後の一問一答は以下の通り。

―登板を振り返って。

「前回（６月８日のアスレチックス戦）打たれたボールはハッキリしていたので。今日はスプリットが効果的に使えたと思う。いろんなコマンドが最近機能しているのが、結果につながったと思います。アドリー（捕手のラッチマン）の復帰がすごく大きい。うまくリードしていくれているし、最近、ピッチングが線になってきている。サインで首を振ることはあるんですけど、その次のサインは自分が思ったサインを出してくれる。改めてキャッチャーとのコミュニケーションが大事だと思います」

―３回のピンチを無失点で抑えた。

「ダブルプレーがうまく取れたし、粘り強く外角低めにボールを集めることができたので、いい結果になったと思います」

―スプリットについて。

「自分の中で２種類投げ分けていて、カウントを取りにいくボールは速めに９０マイル（約１４４・８キロ）くらいになっている。今日は（カウント）ビハインドからスプリットで効果的に打たせることができた」

―注目のルーキー・カーツとの対戦。

「オールスターの前は、左打者のインサイドを攻め切れなかったというか、うまくそこに配球できていなかった。第１打席、２ストライクからインコース高めに直球を投げて、ちょっと嫌な反応を見せていた。同じ軌道からツーシーム（で見逃し三振）。あのボールが気になって、（第２打席も）最後スライダーで見逃し（三振）が取れたと思う。ああいうピッチングができてくると、かなり自分の土俵で戦いやすくなるなってのは感じます」

―味方守備にもいい循環が見えた。

「そうですね。一塁ファウルフライもうまく捕ってくれたし、外野手もすごく攻撃的な守備を見せてくれたので、勇気づけられました」

―勝ち星にこだわらないと言うが、２ケタ勝利が見えている。

「うれしいです。それだけ、責任イニングを投げられてるっていう証拠でもあるんで。こだわりはないっていうとウソになっちゃいますけど、チームが勝てているというところにこだわって、早くというか、通過点ではありますけど、今日みたいなピッチングができると勝てると思います」

―球種がバレている心配はもうないか。

「心配していないですし、フレンチ（投手コーチ）がよく見てくれているので、今は大丈夫だと思います」