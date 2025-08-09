アイドルグループ・日向坂46の富田鈴花。2017年に前身グループ・けやき坂46（ひらがなけやき）に2期生として加入し、日向坂46への改名後は、テレビドラマや舞台に出演するほか、カーレース番組のMC・リポーターのほか、グループ屈指の歌唱力を活かしてバラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）の人気企画「サビだけカラオケ」に挑戦し、10曲連続で成功させ、「鬼レンチャン」を達成。賞金100万円を獲得するなど、幅広いジャンルで多才さを発揮し、グループの名を広く世に届ける一翼を担ってきた存在だ。

日向坂46・富田鈴花、「『ウェディングの前撮りですか？』と聞かれて（笑）」1st写真集『鈴花サーキット』記者会見レポ

そんな彼女が、8月5日に1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）を発売。舞台は、彼女の両親が新婚旅行で訪れたというオーストラリア。コアラを抱いたり、雄大な自然の中でくつろいだり、旅そのものを楽しむ姿が収められた本作は、まるでロードムービーのように、彼女の素顔と美しさを映し出した一冊となっている。

今回のインタビューでは、写真集の撮影エピソードのほか、グループ加入当初に抱えていた「誰かになりたい」という葛藤から「自分らしさ」を見つけていくまでの軌跡、そして自身のファンへの想いを語ってもらった。

▪️初のオーストラリアで変化した価値観「すっかり“かぶれて”帰ってきました」

ーー写真集を撮影したオーストラリアを訪れた印象はいかがでしたか？

富田鈴花（以下、富田）：太陽も気候も人も、すごくあたたかい国でした。これまでにもお仕事で韓国へ行ったことはあったんですが、プライベートを含めて“海外旅行”といえるような過ごし方ができたのは今回が初めてだったんです。初めての海外旅行をオーストラリアを経験して「海外っていいな」と心から思えましたし、今では「もっといろんな国に行ってみたい！」と思うようになっています。

ーー“海外モチベ”が高くなっているんですね。

富田：めちゃめちゃ爆上がり中です（笑）。特に印象に残っているのがトラック。オーストラリアのトラックって、フロントが檻（おり）みたいになっていて、めちゃくちゃかっこよくて！ 運転手のおじさんと一緒に写真を撮ってもらった時のカットも、写真集に収録されています。

ーー写真集には現地の方々と笑いあってるカットもたくさんあるのも印象的でした。

富田：自分から現地の方々にたくさん話しかけていました（笑）。日本では、見知らぬ人に踏み込んだ話をするのって難しいじゃないですか。でも、オーストラリアでは年齢も職業も関係なく、接し方が誰に対してもフラット。すぐに打ち解けてくれるから、自分からもいろんな人に話しかけられました。そういう空気がすごく居心地よかったです。

ーーそれこそ写真を撮影してると、歩いている人から「何やってるの？ 有名人なの？」と聞かれることもあったのでは。

富田：ありましたね。「ジャパニーズ・スーパー・タレント！」って言ったら笑ってくれました（笑）。英語は得意じゃないんですけど、日本でよく使われている「永遠の18歳です！」というフレーズをそのまま英語で言ったら爆笑してくださって（笑）。「あ、これ海外でも通じるんだ！」って嬉しくなっちゃいました。

日本にいると、やっぱり人に話しかけるのってちょっと躊躇してしまうんですけど、オーストラリアは誰もが“ウェルカム”な感じを出してくれて、最後のほうなんて、すれ違う人全員に私から「ハロー！」って挨拶してましたね。

ーー登下校中の小学生のような（笑）。オーストラリアのフランクなところが富田さんには合っていたんですね。

富田：「自分にもこんな一面があるんだ」と気づきました。移動も含めて1週間ほどの滞在だったんですが、すっかり外国にかぶれちゃって（笑）。私、ちゃんと海外に行って価値観が変わるタイプでした（笑）。

ーー「海外に行って価値観が180度変わった！」と言う人、いますよね。

富田：私もそういうのを聞いても、全然信じてなかったんです（笑）。でも私自身、ほんとに変わって、「ああ、こういうことか！」と納得しました。

▪️自分でも予期せぬカットが収録「ファンの方が見れたら嬉しいだろうな」

ーー先行カットもすごく好評でしたね。普段のアイドル活動では着ることがあまりないようなスーツ姿は、富田さんのスタイルの良さが表れていて、かっこいいです。

富田：私も一番のお気に入りは黒のスーツスタイルなんです。自分も「絶対に着たい！」って思っていた衣装で、ファンの方も喜んでくれるだろうなって思っていました。

写真集の中でも、ガラッと雰囲気が変わるショットになっているので、私もすごくお気に入りです。衣装は事前にたくさんフィッティングさせていただいて、自分が着たいものを何着か取り入れていただいたので一つ一つに注目してほしいです。

ーー先行カットが次々と発表される時期にも、ファンの方々とお話されるイベントがありましたが、ファンの皆さんからの反応はいかがでしたか？

富田：表紙が4種類あるんですが、ファンの方々はどの表紙が好きかを必ず伝えてくれるんです。昔から応援してくださっている方は、楽天ブックスさんの表紙が好きだと言ってくれる確率が高くて。私自身の「これ好きだな」って思う表情と、ファンの方の好みは結構はっきりと分かれるんです。

ーーちなみにご自身では、どんな表情が好きですか？

富田：私はクールな雰囲気が好きなので、普段の撮影でも、そういう表情を意識してることが多いんです。

でもこの写真集には、ファンの方が見れたら嬉しいだろうなというカット──例えば何も考えていないような表情、自然に笑ってる瞬間を捉えられた写真がたくさん載っていて。私にとっては、それが本当に大きなことで、“快挙”だと思っています（笑）。

ーー写真集チームの皆さんが、富田さん本人が好きな表情と、ファンの皆さんが求める表情を、しっかりと考えて作られた一冊になったんですね。

富田：本当にそう思います。この写真集を読んでいただくと、温かいチームの皆さんに作っていただいたことが、ファンの方々にも伝わると思うので、そのことがすごく嬉しいです。

▪️「違う誰かになりたい」グループ加入後の葛藤ーー写真においても言えることですが、自分自身がどう見られているかって、自分の認識とはズレていたりするものですよね。

富田：確かに、私もそう感じることがあります。

ーー過去のブログには富田さんが加入直後は「違う誰かになりたい」と思っていたと綴られていますが、ファンの立場から見ると富田さんは初期の頃からキャラクターが確立していた印象がありました。多くのアイドルが自分のキャラが定着しないことに苦労しているので、富田さんがそんな苦悩を抱えていたことが驚いたのですが…その世間的な見え方とご自身が抱える苦悩とのギャップには、どのように感じていましたか？

富田：グループで活動していると、「誰かが何か言わなきゃ」とか「誰かが前に出なきゃ」と感じる場面がすごく多いんですよね。そんな時に、誰かが発言するのを待つより自分が言っちゃったほうが早いなと思うことがあって、そんな気持ちがあって自分から動くことが多くて。それがバラエティ番組でも、自然と表れていたのかなって思います。

オードリーの若林（正恭）さんが「富田は進行の邪魔をすればそれで良い」と言ってくださったことで生まれたポジションも、狙ったわけではなく、いつの間にか自然にできていったんだと思います。

でも本当の私は周りを見ながら動くタイプではなくて、一人で考えるのが好きなんです。だから皆さんから見えている部分と、私自身が思っている自分との間には差を感じながら活動していました。

ーー「キャラができていたから前に出られた」のではなくて、「出るしかなかった」というのが始まりだったんですね。

富田：そうですね、それが一歩目だったと思います。でも「切り込み隊長だね」って言ってくださる方が多くて、それは嬉しかったですし、自分でもやる気は人一倍あると思うので。

ただ、その状況を作ってくれたのは、隣にいるメンバーたちのキャラクターによって生まれたものでもあったので。結果的には「これが自分なんだろうな」と今では思います。

ーー「違う誰かになりたい」と思っていたということは、“アイドルの理想像”みたいなものがあったのでしょうか？

富田：はい。私は（元櫻坂46の）渡辺梨加さんのような「そこにいるだけで癒しになる存在」という、いわゆる“THE・アイドル”にすごく憧れていました。でも自分は絶対にそうはなれないなって。そのもどかしさはオーディションを受けてる時点で、既に感じていました。

ーーどうやって、その葛藤を乗り越えたんですか？

富田：活動を続けていく中で、個人のお仕事もいただけるようになって、どんな瞬間に自分の「好き」や「楽しい」と感じることなのかが、明確になってきたんです。

ある時期から、それまでとは違って、「すべてを100%で頑張る」ことが求められる時期ではなくなってきたような感じがして。番組でも、プレイヤー側でいる方が実は楽だったんですけど、後輩も入ってきてくれたおかげで、MCや審査員のような役割を任せていただくことが増えてきたんです。そうやっていろんな役割を経験することで、少しずつ自分の立ち位置や、得意なことが分かってきて。

その結果、自分の中で「ここで頑張りたい！」という場所が定まって、そこにまっすぐ向かえるようになった自分が、今はすごく好きで、自分のことを認められています。今ではもう、生まれ変わっても「自分がいいな」と思います。

ーー富田さんが「ここなら頑張れる」と思えたのは、具体的にどんなところでしたか？

富田：自分にとって大きなきっかけは『ラヴィット！』（TBS系）にレギュラー出演させていただいたことです。水曜メンバーのみなさんが「すーじー、すーじー」と呼んでくださって、一緒にロケに行ったのもすごく楽しい思い出ばかり。そういうバラエティ番組で楽しんでいる自分は好きだなって実感しました。

▪️「自分にしかできないことを見つけたい」見つけた自分だけのポジション

ーー富田さんは「自己プロデュース能力に長けたメンバー」だと思っていました。例えば、写真集タイトルでもある『鈴花サーキット』も、「高速道路が好き」「車が好き」というエピソードトークをきっかけに首都高速道路のCMに出演したり、マイカー購入をYouTubeチャンネルのコンテンツにしていて、それが今ではモータースポーツ番組のMCに抜擢されるまでに。ただ、今のお話しを聞くに、それは計算の上ではなかった？

富田：本当に全くの想定外で、自分でも驚いています。こんなに車に関わるお仕事をいただけるなんて、思っていませんでした。

私はグループ内でも、伸び悩んでいた時期が特に長かったメンバーだと思っていて。だからこそ誰よりも「自分にしかできないことを見つけたい」と思って、ずっと模索していました。そうして頑張っていると、少しずつ色んなお仕事に繋がっていったんですよね。今では全部無駄じゃなかったんだなって、思えます。

ーーこれからはソロでの活動になりますが、グループにいた頃はメンバーとの関係性の中で“自分の役割”を意識して動くことも多かったと思います。そうした環境から離れて、個人として自分らしさをどのように表現していこうと考えていますか？

富田：正直に言えば、全く見えてないことが多くて、これから進むのは茨の道だと思っています。

ただグループ活動と変わらないことは、「いただいた仕事に対して、自分の100%以上で取り組む」という姿勢だと思っていて。そこを変わらず続けていれば、道が見えてくると思っています。

▪️ファンへの想い「辛い時も、一緒に乗り越えてくれた人たちばかり」

ーー富田さんは、メンバーに愛情を言葉で伝えられてきた方だと感じています。印象的なエピソードはいくつもありますが、最近だとブログやライブを通じて「（小坂）菜緒のセンターが好き」と何度もおっしゃっていたことが心に残っています。

富田：あれはもう、私の正直な気持ちです。同期でもあるし、グループ改名のタイミングで初めてセンターに立った彼女のことを、言葉を交わさなくても「一番大変な道を歩いている」とそばで見て、感じていました。

彼女がいなかったら、このグループはなかったかもしれない。本当にそう思っていて、心からリスペクトしていました。だからこそ、その気持ちが少しでも彼女に伝わっていたら嬉しいです。

私自身、誰かから言葉で気持ちを伝えてもらえることがすごく嬉しいと感じるタイプなので、自分もずっと、ちゃんと彼女に言葉で伝えたいと思っていました。

ーーそうやって、素直に気持ちを言葉にすることで多くのメンバーが励まされてきたと思います。富田さんにとって、8年間在籍した日向坂46とはどんなグループでしたか？

富田：世間ではグループ名の通り、「太陽」とか「日向」のような“明るいイメージ”が強いと思うんですけど、実は月のようなとても静かで、沸々と燃えるような想いを抱えているようなメンバーが多かったんです。

一期生、二期生、三期生……みんなそれぞれが強い芯を持っていて。でも優しくて、ちゃんと寄り添ってくれる。そんなグループでした。

ーー富田さんもメンバーから寄り添ってもらっていた。

富田：たくさん寄り添っていただきました。特に先輩たちには、ずっと甘えていましたね（笑）。たとえば、一期生の潮紗理菜さんや加藤史帆さんは、しんどい時には一緒にいて笑ってくれる。お二方は「こんなこと、言葉にすると自分のことが嫌いになっちゃうだろうな」というような話も、ちゃんと受け止めて聞いてくれる。

自分の嫌な部分って、できるだけ人に見せたくないじゃないですか。だけどそんな話ができるというのはちゃんと信頼しているからできるわけで。自分が自分のままでいることができたのは、自分をちゃんと受け入れてくれる偉大な先輩がいてくれたことが、とても大きいです。

ーー歌唱面でもバラエティ面でも日向坂を大きく支えた富田さんがグループを卒業されたあと、グループがどのように変化していくのか…。富田さんは、グループの現在と今後を、どのように見ていますか？

富田：日向坂は、海外ドラマで言うと、もうシーズン4とか5くらいまで進んでいる感覚です。キャストがほとんど入れ替わって、新しい物語が始まる。もちろん同じグループではあるんだけど、まったく違うものになっていくと思います。

でも変わっていくことはグループにとって、すごく大事なこと。新しいメンバーたちが、また新しい日向坂をつくっていくんだと思うと、私はすごくワクワクしています。

ーー1期生や富田さんをはじめとする2期生の皆さんがゼロから作り上げてこられた“日向坂らしさ”は、後輩たちにも受け継がれていると感じますか？

富田：うーん……どうなんでしょうね。受け継がれている部分もあるとは思いますが、まったく同じではないと思います。五期生と二期生が「似ている」と言われることもありますし、私自身そう感じる瞬間もあります。でも、当然ながら全く同じではないので、それぞれのやり方やスタイルがあるのが自然だと思っています。

ただ、最近──特にここ数ヶ月でより強く感じるのは、「楽しく活動したい」という姿勢や、グループの雰囲気づくりの部分です。それは今のメンバーたちからもすごく伝わってきます。

これから日向坂を背負っていくメンバーたちは、すでにあるグループをさらに新しく進化させていかなければいけない。その意味では、グループをゼロから作り上げてきた私たち以上に、もっと大変だと思います。でも、今いるメンバー…特に4期生はすごくタフだし、責任感も強い。だから、また新しい“日向坂らしさ”の色が生まれていけばいいなと思っています。

私たちはグループの駆け出しの頃から、本当にたくさんの経験をさせていただきました。「日向坂をつくってきた」と言えるのも、そのひとつひとつに全力で向き合ってきたからこそだと思っています。だからこれからも、どんなに形が変わっても、与えられたことに100％以上の力を捧げる気持ちで取り組んでいれば「日向坂」は、きっと日向坂のままでいられるんじゃないかなと思います。

ーー最後に、改めて卒業前にファンの皆さんへ伝えたいことを教えてください。

富田：私を応援してくれている方たちは、楽しいことばかりじゃなくて、辛い時も一緒に乗り越えてくれた人たちばかりです。選抜やフォーメーション発表…報われないと感じるような瞬間って、どうしてもあるじゃないですか。

でも、そんな時にいつも必ず寄り添ってくれていたのがファンの皆さんでした。最後のイベントやミーグリでも、涙より笑顔で送り出してくれる方が多くて。「ファンは推しに似る」って、私はずっと言っているんですけど、私のファンの方も、きっと私に似てるところがあるけど、私もファンの皆さんに似てると思っています。

こんな素敵な人たちが私のことを応援してくれているなら、私もこんな素敵な人たちのようになれるはずだ、なりたいな──ファンの方々とお話ししている時はいつも、そんなことを思っていました。

相手の気持ちを考えて、寄り添ってくれる。そんな素敵な人たちに出会えて、本当に幸せです。これからも、そういう関係でいられたら嬉しいです。

（取材・文＝リアルサウンド編集部）