多大な惨禍を招いた先の戦争の敗戦から80年――。世界は平和になるどころか年を経るにつれ混沌さを増している。歴史に学ぶことの重要さは高まるばかりだといっていいだろう。

【画像】従兄弟が戦死した源太郎さんの現在の姿

NHKエンタープライズ・ディレクターの大島隆之氏は、昨年8月に放送し大反響を呼んだNHKスペシャルを基にした書籍『“一億特攻”への道 特攻隊員4000人 生と死の記録』（文藝春秋）をこのたび刊行した。大島氏は全国の特攻隊員の遺族を訪ねる取材を長年にわたって続けており、その一端を紹介してもらった。（全2回の1回目／続きを読む）

「特攻隊員たちの記憶」を訪ねて

アジア太平洋戦争が終わってから、80年目の夏を迎えている。日本人にとって、あの戦争は何だったのか。それが知りたくて、これまで20年にわたり、戦争の時代を生き抜いた人たちに話を聞いてきた。特にここ数年は、「特攻」で命を落とした若者たちの遺族のもとを主にまわっている。

戦争が終わる10か月前の1944年10月にフィリピンで始まった体当たり攻撃「特攻」は、一時的なその場しのぎの作戦として始まったものの、予想以上の戦果を挙げたことから急速に拡大し、1945年8月15日の午前中まで続けられた。航空機による特攻だけで4000近い命が失われただけでなく、国民すべてに同様の自己犠牲を求める「一億特攻」というスローガンを生み出し、日本人の戦意を高揚させた。それは結果的に、さらなる大きな犠牲を生み出していった。

戦後すぐに陸海軍がまとめた特攻戦死者名簿をもとに、隊員たちの本籍地や住所を調べ、それを現在の地図上にマッピングしてみたのが、遺族巡りを始めるきっかけだった。すると、これまで漠然とイメージしていた「特攻」が、明確な形を持ってそこに現れた。隊員たちの故郷は47すべての都道府県に分布し、当時日本の統治下にあった樺太、台湾、朝鮮半島にも及んでいた。

これらの4000近い点のひとつひとつが、特攻隊員たちが人生の多くの時間を過ごした場所であり、彼らの無事を願った家族が暮らしていた場所であり、彼らの死を受け止め、熱狂的に讃えた場所でもあった。「一億特攻」という言葉も、まさにこの場所から生まれていった。

その後も取材を進め、現在までに600を超える隊員の故郷を訪ねることができた。4000という数からみれば、まだまだわずか。仕事の合間を縫いながらの訪問のため、すべてを回り終えるにはかなりの時間がかかりそうだ。だがそうしたなかで、実際どのような出会いがあり、発見があるのか。いま、「特攻隊員たちの記憶」はどのような状況にあるのか、紹介していきたい。



東京都下 マップ 東京都下の特攻戦死者のもとを訪れる

ここに示したマップは、東京都のなかでも23区以外の市町村、いわゆる「東京都下」と呼ばれる地域のものだ。18名の隊員が戦死している。このうち遺族に会えたのは、地図上で赤色に印した11名。残りの黄色の7名は、訪ねても遺族はいなかった。赤色の11軒のうち、兄弟姉妹が存命だったのが2軒、甥や姪（隊員の兄弟の子ども）にしっかりと記憶が受け継がれていたのが6軒、世代が変わって何も分からないと言われたのが3軒だった。興味深いことにこの比率は、多くの地域でおおよそ共通していて、「特攻の記憶」の現在地を表していると考えられる。

「特攻に行くなんて、すごい精神力だ」

でも遺族がいなかったとしても、多くの発見がある。例えば地図の左上の2点、中尾勝太郎さんと田辺茂雄さん、このふたりは現在の青梅市の出身だ。

中尾勝太郎さん（海軍、1925.12.12-1945.3.21、九州東方沖で戦死）の本籍地は、青梅駅近くの商店街にあった。当該の番地には家がなかったため周囲で聞き込みをしたところ、勝太郎さんの従兄弟にあたる男性が、近くで「力屋（ちからや）」という祭り用具の専門店を営んでいた。

昭和12年生まれで、勝太郎さんとは一回り年の差があった源太郎さんは、戦時中に戦死の知らせを聞いた際、「特攻に行くなんて、すごい精神力だ」と驚いたことを覚えているとという。「でも、その頃のことを語れる人は、このあたりでは俺ひとりになっちまったな」。

源太郎さんの話によれば、青梅は戦前から「夜具地（やぐじ）」というふとん地の産地として知られ、商いをする人が多く立ち寄り、芸者が出入りする料理屋なども多く立ち並んでいた。勝太郎さんの父は、置屋をやったり、野師（やし・露天商のこと）をしたりして生計を立て、戦後は満州から引き揚げた兄が洋服屋を営んでいたが、子どもたちはみな青梅を出ていったという。何人かの親戚に電話をかけて尋ねてみてくれたが、その後の足取りは分からなかった。

女工を何人も雇い…

もうひとりの田邉茂雄さん（陸軍、1924.7.3-1945.1.10、フィリピンで戦死）の生家は、その夜具地を織る機屋だった。近所の人の話によれば、女工を何人も雇い、染色も織も自分たちの工場で行うなど、大がかりにやっていたのだという。茂雄さんには兄と弟がいた。二男だった茂雄さんは、家を出て飛行機乗りとして身を立てることを夢見たのだろう、軍ではなく逓信省の搭乗員養成所に入所したが、戦局の悪化とともに陸軍に編入され、特攻隊員として戦死していた。長男もまた、茂雄さんの死の4か月後フィリピンの地上戦で戦死し、弟が家業を継いでいた。その弟も、数年前に亡くなったそうだ。

このように遺族はいなくても、親戚や近しい人が残っていることが多く、かろうじて、時空の彼方に消えていこうとする記憶を拾い集めることができる。こうして18名中14名の家業が明らかになったが、うち9名は農家だった。当時の農業人口の多さを考えると、これも順当な割合だ。そのひとり、指田良男さん（海軍、1924.4.19-1945.4.6、沖縄で戦死）の本籍地には家族が健在だった。そこでは、さらに深い話を聞くことができた。

（大島 隆之）