多大な惨禍を招いた先の戦争の敗戦から80年――。書籍『“一億特攻”への道 特攻隊員4000人 生と死の記録』（文藝春秋）をこのたび刊行した大島隆之氏（NHKエンタープライズ・ディレクター）は、全国の特攻隊員の遺族を訪ねる取材を長年にわたって続けている。遺族が大切に保管している遺品や当時の資料から浮かぶものとは何か。

【画像】従兄弟が戦死した源太郎さんの現在の姿

東京都下の「特攻隊員・本籍地マップ」にある18軒、続いては、沖縄で戦死した指田良男さん（海軍、1924.4.19-1945.4.6）の親族を訪ねる。（全2回の2回目／最初から読む）

自分を大切にしてくれた人だった

指田家は、多摩川のほとり、玉川上水の羽村取水堰のすぐそばにあった。17世紀、拡大を続ける江戸の町に飲用水や農業用水を届けるため玉川兄弟が掘削した由緒あるこの上水は、良男さんが生きていたころと大して変わらないであろう風情で、豊かな水をたたえていた。



現在の玉川上水・羽村取水堰の様子

良男さんは8人きょうだいの六男。5人の兄以外に、姉と妹がひとりずついた。応対してくれた1941年生まれの勝巳さんは、長兄の息子。勝巳さんの父も南方で戦死し、無事に復員した四男が長兄の妻と結婚し、家を継いだ。こうした事例は、戦時中から戦後にかけて、特に農村部などでよく耳にする。戦後、勝巳さんには弟妹がひとりずつできている。

勝巳さんは、市役所を定年退職後、父や叔父の遺品を整理し、慰霊に足を運ぶようになった。靖国神社から例大祭の通知が来たのがきっかけだったという。当時家には、良男さんの遺品がたくさん残されていた。小学校時代の文集、勲章、「軍神之家」と書かれた木柱。これらは勝巳さんの手により、羽村市の郷土博物館に寄贈されている。

勝巳さんは、記憶にはない叔父・良男さんについて丁寧に語ってくれた。今は亡き父母から、良男さんの慰霊をするように言われたわけでもないという。ではなぜなのか。それを考えるヒントが、家に残るアルバムに貼られた写真にあるように思われた。

「良男さんは私のことをとてもかわいがってくれたそうです。手先が器用だったみたいで、私が2、3歳くらいの時、予科練から帰省した際、木製の手押し車のようなおもちゃを作ってくれたこともあったみたいです」

自分のことを大切にしてくれた人だった。その感謝の思いが、良男さんの記憶を留めさせているのだろうと、勝巳さんの話からは感じられた。

かつての住宅は…

こうして隊員たちの故郷を訪ね歩いていると、人の好意に助けられ、不思議な縁に引き寄せられるような出会いを経験することが少なからずある。米軍・横田基地の近く、瑞穂町にある福島保夫さん（陸軍、1926-1945.4.7、沖縄で戦死）の本籍地を訪ねた時もそうだった。

調べた番地を地図で調べると、八高線の箱根ヶ崎の駅前だった。1991年の住宅地図までは「福島」という家があったが、その後の区画整理で姿を消していた。実際に訪ねてみる。かつて住宅が建ち並んでいた駅前の一帯は、無機質なロータリーに姿を変えていた。

ここまできれいさっぱりなくなっていると、手がかりを探すのも徒労に終わりそうで、あきらめて次の家に行こうかと思ったが、あたりを散策したところ古くから住んでいそうな家を発見したので、ダメ元で声をかけることにした。

インターホンを押すと、「はーい」と明るい声が返ってくる。玄関先まで出てきてくれたおばあさんに事情を話してみると、福島家と特別に懇意にしていた家だったようで、転居した先を知っているという。教えられるままに駅の反対側へと向かってみると、確かにそこが福島保夫さんの遺族・和雄さんの家だった。

保夫さんの遺族名簿には、父が栄重さんであるということしか書かれていなかったが、家族関係は複雑だった。保夫さんは栄重さんの姉の子どもで、姉が離婚して再婚するにあたり、子どものいない栄重さんと養子縁組をしたのだという。だが、跡取りの保夫さんが戦死してしまったため、親戚の和雄さんが福島家に入って家業を継ぎ、以来、保夫さんの位牌と遺影を大切に守ってきた。

栄重さんは埼玉県の嵐山（らんざん）の出身で、八高線の開通に合わせて箱根ヶ崎駅前に店舗兼住宅を構えて商売を始めた。「荒物屋（あらものや）」と言って、筵（むしろ）、縄、蚕の餌や飼育道具など手広く扱う家業だったようだ。

東京都下では、第一次世界大戦の好景気に沸いた1919年をピークに養蚕が盛んに行われたため、「荒物屋」も重宝されたが、養蚕の衰退をうけ、戦後は畳屋に職を変えていた。「チカちゃんが生きていたらねえ……」。保夫さんには年の近い周代（ちかよ）さんという妹がいたそうだが、昨年9月に亡くなったのだという。この遺族巡りが一刻を争うものであることに、改めて気づかされる。

大切に保管されてきた数々の遺品

そうしたなか、幸いにも近親者に出会い、貴重な記憶に触れられることもある。八王子市に暮らす、田中了一さん（陸軍、1924.11.15-1945.1.8、フィリピンで戦死）もそのひとりだった。了一さんの本籍地は、多摩ニュータウン西部の南大沢の駅近くにあたり、1980年代に急速に開発が進んだ一帯で、住宅地図ではアパートになっていた。だが、周辺には「田中」姓が多く見られたので、聞き込みをすれば何かわかるのではと思い、訪ねてみた。

1軒目の田中さんを訪ね、家の外でおばあさんと話していたところ、ちょうどそこに娘さんが帰ってきた。だいたいこういう展開は、不審者と疑われることになる。この場合もそうだったのだが、幸いなことに、なんとか信用してもらうことができた。娘さんを交えて話したところ、「みっちゃんのところじゃないかしら」というので、さっそく向かってみる。

到着してみると、農作業姿のひとりの男性がちょうど帰宅したところだった。了一さんの兄の孫にあたる、田中道夫さんだった。

畑にいたところ「取材の人が行くよー」と電話が入ったらしく、わざわざ家に戻ってきてくれたそうだ。了一さんは9人きょうだいの一番末だった。「これ以上子どもは作らない」という意味で「了」の字がつけられたという。道夫さんは1960年生まれで了一さんのことを直接は知らないが、「了ちゃん」「了ちゃん」と親しげに語る。理由を尋ねてみると、道夫さんの父親・栄一さんが了一さんの7歳下で、同じ家で兄弟のように育ち、「了ちゃん」についてことあるごとに語ってくれたのだそうだ。

田中家には、栄一さんが大切に保管してきた了一さんの遺品が、たくさん残されていた。陸軍の少年飛行兵学校時代のアルバム、小学校時代の山のような表彰状。成績抜群で、皆勤賞で、級長も務める、栄一さんにとっては自慢の「叔父」だったようだ。遺品のなかには、1943年9月17日付の新聞が、朝日、読売、毎日と各紙あった。そこには、了一さんが「郷土訪問飛行」した際の様子が、一面トップで掲載されていた。

郷土訪問飛行というのは、10代半ばの子どもたちに少年飛行兵への志願を促すため軍が行ったセレモニーで、複葉の練習機に乗った練習生たちが、故郷の学校や実家、村社などの上に飛来し、旋回したり、宙返りをしたりした。

「学校に飛んできたみたいなんですよね。父も屋根の上に登って、旗を振って歓迎したと聞いています」

成績表は全部甲。兄妹の中でもいちばん優秀だった

田中家の周辺でも、つい最近までは、学校の校庭で人文字を作って旗を振ったという方、家の屋根に登って飛行機に手を振ったという方が存命で、地域の人たちの記憶にも深く残っていたようだった。栄一さんが遺したアルバムにも、その時に撮られたと思われる写真が3枚、貼り付けられていた。

校庭に「祝」という人文字を描く国民学校の生徒たち。屋根の上で旗を振る子どもたち。田んぼの真ん中で空を見上げる、田中家と思われる人びと。

だが写真を注意深く見てみると、若干の違和感もあった。屋根の上の子どもたちの視線の方向と空中の飛行機の位置とが一致しないのがひとつ。田んぼの中に立つ一家の目線がバラバラの方向を見ているのがもうひとつ。どのような経緯で撮影された写真なのだろうか。

道夫さんの父・栄一さんは、94歳で健在ではあるものの、生活に支障がでてきたため施設に入っているという。「だいぶ痴ほうが進んでいるので、どこまで話ができるか……」とのことだったが、2025年4月下旬、施設の面会室で道夫さん夫妻と娘さんに立ち会いいただき、話を聞くことができた。栄一さんは了一さんの遺品を見ながら、家族が驚くほどのはっきりした口調で、記憶をたどって聞かせてくれた。

「ともかく優秀だったからね、了ちゃんというのは。9人兄妹のうち、一番優秀だったね。1学期から3学期まで、成績表は全部甲（※注 当時は甲・乙・丙・丁という評価）だったからね。私なんか甲なんか、めっけるほどしかなかったけど、了ちゃんは全部甲だったからね」

「人文字の『祝（いわい）』、飛行機が上空を飛んでいるうちに『田中』という字に変わるんだよ。小学校でずいぶん練習して、教頭先生が教えてくれてね。1年から4年は周りで人垣を作って、5年6年で文字を作って。私は当時小学校6年で、鼻が高かったですよ。ただ、軍はこれを宣伝して、もっと飛行機乗りにさせようとしたんだけど、自分はそうは思わなかったね。私なんかには到底できるもんじゃないと思っていたからね」

「実際に飛んできた時の写真じゃなくて、芝居だ」

栄一さんは、私が気になっていた、郷土訪問飛行の時の写真についても、興味深いことを教えてくれた。

「これはうちの田んぼですよ。稲がまだ実ってなくて刈れないから、ヒエという雑草を抜いてね。これ手に持っているの雑草ですよ。それを稲のように持って、写真を撮ったんです。みんな、了ちゃんが来るのが嬉しいから協力してね。しかもこれは、実際に飛んできた時の写真ではなくて、芝居だ。飛んできた前とか後に、田んぼに行ったり小屋の屋根に登ったりして、『来たという感じで手をふってくれ』と言われて。芝居をしたんだね。

決戦という言葉を盛んに言っている頃でしたから、勝つつもりでいたんだからね。考えてみりゃ、アメリカと戦って勝つわけないんだけど、日本は負けたことないってことで、勝つつもりでいたんだからね」

1944年10月か11月、フィリピンの最前線に出る直前、了一さんは飛行機を取りに立川基地に立ち寄ったついでに1週間ほど自宅に滞在した。栄一さんも、その時のことをよく覚えているというが、家族を気づかったのだろう、死を感じさせる話はひとつもなかったという。

家族が了一さんの特攻出撃を知ったのは、戦死から4か月が経った1945年5月のこと。新聞の一面に出ていたのを、近所の誰かが見つけてのことだったという。残念ながら、田中家にその時の新聞は残されていなかったが、軍から届いた「死亡告知書」が保管されていた。その日付は、昭和21年2月1日。戦争が終わって半年後のことだった。

（大島 隆之）